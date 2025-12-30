Meryem Uzerli'den İtiraf!
Rolü kapmak için yalan söylemiş
-
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini canlandırabilmek için o dönemde bir konuda gerçeği sakladığını ve yapım sürecinde yalan söylediğini yıllar sonra itiraf etti. Bakın Uzerli, rolü kapmak için hangi konuda yalan söylemiş...
-
Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle geniş bir kesimin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı itirafla yeniden gündeme geldi. Meğer Hürrem Sultan rolünü almak için yalan söylemiş...
-
"Muhteşem Yüzyıl"da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, ilk oyunculuk deneyimiyle dünyaca tanınan bir isim haline geldi.
-
Güzelliği, doğal tavırları ve enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alman asıllı Meryem Uzerli, yıllar sonra yaptığı 'Muhteşem Yüzyıl' itirafıyla dikkat çekti.
-
Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Meryem Uzerli, kariyerinin en çok konuşulan anlarından birine esprili bir dille açıkladı.
-
Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı dizinin hazırlık sürecinde yaşadığı "ata binme" krizini ilk kez bu kadar açık anlattı. Rol öncesi yapılan görüşmelerde kendisine ata binip binemediğinin sorulduğunu belirten Uzerli, o an refleksle verdiği cevabın başına iş açtığını söyledi. Oyuncu, yaşananları şu sözlerle dile getirdi:
-
"TAM BİR FELAKETTİ"
"Bana sordular 'Ata binebiliyor musun?' diye? Ben de tabii ki 'Evet' dedim. Sonra o sahnelerin çekimine geldik. Hürrem son derece profesyonel şekilde ata biniyor ama ben hiç profesyonel değildim. Tam bir felaketti."
-
Sette ortaya çıkan durumun ardından konunun yeniden gündeme geldiğini belirten Uzerli, bu kez durumu mizahla kurtarmaya çalıştığını da itiraf etti. Oyuncu, o anları şöyle anlattı: "'Sen ata biniyorum demiştin' dediler. Ben de 'Galiba bir yanlış anlaşılma oldu' diye cevap verdim."
-
Uzerli, yaşananlara rağmen projeye devam edildiğini şu sözlerle ifade etti: "Artık dizide bayağı ilerlemiştik. Hürrem'i değiştiremezlerdi."
-
MERYEM UZERLİ KİMDİR?
12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.
İki ağabeyi ve bir ablası vardır.Oyuncu 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay'ın yazdığı, Timur Savcı'nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.
Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultana paralel olacak kadar gelişmiştir.