2026 Yılında MTV, Damga Vergisi ve Harçlara %18,95 Yeniden Değerleme Artışı Sağlandı
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
1 Ocak'tan İtibaren Whatsapp'ta Cihaz Kısıtlaması Başlıyor

O telefon kullanıcıları dikkat!

  1. WhatsApp, 1 Ocak'tan itibarek güncelleme alamayan bazı eski telefon modelleri için desteği sonlandıracak. Bu tarihten sonra söz konusu cihazlarda uygulama çalışmayacak ve kullanıcılar mesaj gönderip alamayacak. Peki WhatsApp hangi telefon modellerinde artık kullanılamayacak, sizin cihazınız da bu listede var mı?

  2. WhatsApp'ın 1 Ocak itibarıyla destek vermeyi bırakacağı eski telefon modelleri belli oldu. Güncelleme alamayan cihazlarda uygulama tamamen devre dışı kalacakken, milyonlarca kullanıcı kendi telefonunun bu listede olup olmadığını merak ediyor. Peki WhatsApp hangi telefon modellerinde artık kullanılamayacak, sizin cihazınız da bu listede var mı?

  3. WhatsApp, 1 Ocak 2026 itibarıyla Android 5.0 ve iOS 15.1 altı sürümleri kullanan telefonlarda çalışmayacak. Bu değişiklikle birlikte Türkiye'de hala kullanılan birçok eski iPhone ve Android modelinde mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama hizmetleri devre dışı kalacak.

  4. Meta'nın aldığı karar, güvenlik ve teknik gerekliliklere dayanıyor. Uzmanlar, kullanıcıların veri kaybı yaşamamak için yedekleme yapmasını ve cihaz uyumluluğunu kontrol etmesini öneriyor.

  5. WhatsApp, küresel çapta aldığı yeni kararla birlikte 1 Ocak 2026 itibarıyla eski işletim sistemlerini kullanan telefonlara desteğini sonlandıracak. Karar, Türkiye?de aktif olarak kullanılan çok sayıda modeli de kapsıyor.

  6. DESTEK NEDEN SONA EİYOR? <p> Meta bünyesindeki WhatsApp, güvenlik açıkları ve teknik sınırlamalar nedeniyle belirli aralıklarla minimum sistem gereksinimlerini güncelliyor.

    DESTEK NEDEN SONA EİYOR?

  7. Android 5.0 ve iOS 15.1 altı sürümler, uygulamanın yeni özelliklerini ve güvenlik güncellemelerini karşılayamadığı için destek dışı bırakılıyor.

  8. TÜRKİYE'DE ETKİLENECEK KULLANICILAR <p> Türkiye?de hâlâ kullanılan eski model iPhone ve Android cihazlar, 2026 itibarıyla WhatsApp?a erişemeyecek.

    TÜRKİYE'DE ETKİLENECEK KULLANICILAR

  9. Bu durum özellikle ikinci telefon olarak kullanılan veya uzun süredir yenilenmeyen cihazları doğrudan etkileyecek.

  10. WHATSAPP KULLANILAMAYACK MODELLER<p> Destek kapsamı dışında kalacak öne çıkan modeller şunlar olacak: iPhone 5, 5c, 5S, 6 ve 6 Plus; Samsung Galaxy S3, S4, S5, Note 2, Note 3, Ace 3, S4 Mini, Trend ve J2; Sony Xperia Z2 ve Z3; Huawei Ascend Mate, G740 ve D2; LG Optimus L3 II, L5 II, F5 ve L7 II.

    WHATSAPP KULLANILAMAYACK MODELLER

30 Aralık 2025