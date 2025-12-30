Şişe kapağından harika çözüm! Sızdırmaz kilitli poşet nasıl yapılır?

Mutfakta yiyecek saklamak için kullandığımız poşetler çoğu zaman sıkıca kapanmaz. İçindekiler bayatlar, dökülür ya da buzdolabında koku yapar. Aslında evdeki en sıradan malzemelerden biriyle bu soruna basit bir çözüm oluşturabilirsiniz. İşte detaylar.

Plastik şişelerin kapağı, poşetleri sızdırmaz kilitli torbalara dönüştürebiliyor. Böylece tek kullanımlık plastik tüketimi azalıyor ve mutfakta düzen sağlanıyor. İşte bu kullanışlı poşetleri hazırlamanın pratik yolu.