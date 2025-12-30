2026 Yılında MTV, Damga Vergisi ve Harçlara %18,95 Yeniden Değerleme Artışı Sağlandı
2026 Yılında MTV, Damga Vergisi ve Harçlara %18,95 Yeniden Değerleme Artışı Sağlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Bir Kaşıkta Yaşlanmayı Durduran Besin!

  1. Kimilerinin burun kıvırdığı kimilerinse bayıla bayıla tükettiği ciğerin lezzeti tartışmalı olsa da faydalarını es geçmek mümkün değil. B12 ve kolajen deposu olan bu süper besinin faydalarını sizler için derledik...

  2. <strong>Dünyanın en tartışmalı lezzetlerinden biri olan sakatatlar, kimi içi ziyafet kimi içinse tabakta asla yeri olmayan bir tabu! Her ne kadar tadı ve dokusu tartışma konusu olsa da bu besinler, faydalarıyla tam bir şifa deposu.</strong>

  3. <strong>Özellikle uzmanlar, söz konusu ciğer olduğunda, pek çok meyve ve sebzenin sunduğundan çok daha yoğun bir vitamin, mineral ve protein kaynağı olduğuna dikkat çekiyor.</strong>

  4. <strong>Yüksek kaliteli protein kaynağı olan ciğer, kas kütlesinin korunmasına ve onarılmasına yardımcı olur.</strong>

  5. <strong>B12 vitamini açısından zengin olan bu eşsiz lezzet, düzenli tüketimde kırmızı kan hücresi üretimi ve sinir sistemi sağlığını destekler.</strong>

  6. <strong>Ayrıca yoğun demir içeriği sayesinde kansızlığın önüne geçerek ve vücutta oksijen taşıma kapasitesini artırabilir.</strong>

  7. <strong>A vitamini açısından en iyi hayvansal kaynaklardan biri olan bu besin, yeterli miktarda tüketildiğinde katarakt ve meme kanseri riskini minimuma düşürebilir.</strong>

  8. <strong>Cilt sağlığı ve yaşlanma karşıtı etkiler düşünüldüğünde ciğer, harika bir doğal kaynak olacaktır. Bu süper besin, doğrudan kolajen içermese de vücudumuzun kendi kolajen üretimini destekleyen ve mevcut kolajeni koruyan kritik bileşenleri yüksek yoğunlukta barındırır.Bu da onun dolaylı yoldan güçlü bir yaşlanma karşıtı gıda rolü üstlenmesini sağlar.</strong>

  9. <strong>Ancak yoğun bir A vitamini kaynağı olan ciğerin tüketiminde bazı uyarıları göz önünde bulundurmakta fayda var. Özellikle hamilelerin ve yüksek miktarda A vitamini takviyesi kullananların aşırı tüketimden kaçınması ve mutlaka bir uzmana danışarak tüketmesi gerekmektedir.</strong>

30 Aralık 2025