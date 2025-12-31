İzzet Yıldızhan'dan İtiraf!

Ailesine düşkünlüğü ile bilinen İzzet Yıldızhan, sosyal medyada neden daha sık paylaşım yapmadığını açıkladı. "Nazara çok inanıyorum" diyen ünlü türkücü, "Ne zaman paylaşım yapsam mutlaka bir şeyler oluyor" diyerek sitem etti.