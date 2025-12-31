İzzet Yıldızhan'dan İtiraf!
"Ne zaman paylaşsam bir şey oluyor"
-
Ailesine düşkünlüğü ile bilinen İzzet Yıldızhan, sosyal medyada neden daha sık paylaşım yapmadığını açıkladı. "Nazara çok inanıyorum" diyen ünlü türkücü, "Ne zaman paylaşım yapsam mutlaka bir şeyler oluyor" diyerek sitem etti.
-
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı solunum rahatsızlığı ile ilgili konuşan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, sosyal medyada neden daha sık paylaşım yapmadığını ilk kez açıkladı.
-
Bir süre solunum desteği alan Yıldızhan, "Boğazda kaşınma ya da akıntı başladığında şarkı söylemek neredeyse imkansız hale geliyor. Böyle anlarda sürekli suyla boğazı temizlemek zorunda kalıyorum." sözleriyle bu sorunun bir ses sanatçısı için çok zor bir durum olduğuna değindi.
-
Yıldızhan,"Nazara çok inanıyorum. O yüzden çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemem. Çocuklarımı da zorunlu olmadıkça göz önüne çıkarmıyorum. Ne zaman paylaşsam mutlaka bir aksilik yaşanıyor." diyerek konuya kısa bir açıklama getirdi.
-
Nazara çok inandığını itiraf eden Yıldızhan, bunun onu sosyal medya paylaşımlarında da temkinli olmaya ittiğini belirtti.
-
İzzet Yıldızhan, 23 senedir evli olduğu eşi Ajda Yıldızhan'ı da yıllarca objektiflerden uzak tutmuş neredeyse hiç magazin haberinde görmemiştik.
-
Çocuklarıyla da çok nadir paylaşımlar yapan ünlü türkücü 3 defa evlenmiş ve bu evliliklerinden Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında dokuz çocuğu bulunmaktadır.
-
-
-