İzzet Yıldızhan'dan İtiraf!

Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı
2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama

İzzet Yıldızhan'dan İtiraf!

"Ne zaman paylaşsam bir şey oluyor"

  1. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen İzzet Yıldızhan, sosyal medyada neden daha sık paylaşım yapmadığını açıkladı. "Nazara çok inanıyorum" diyen ünlü türkücü, "Ne zaman paylaşım yapsam mutlaka bir şeyler oluyor" diyerek sitem etti.

    Ailesine düşkünlüğü ile bilinen İzzet Yıldızhan, sosyal medyada neden daha sık paylaşım yapmadığını açıkladı. "Nazara çok inanıyorum" diyen ünlü türkücü, "Ne zaman paylaşım yapsam mutlaka bir şeyler oluyor" diyerek sitem etti.

  2. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı <strong>solunum rahatsızlığı</strong> ile ilgili konuşan <strong>ünlü türkücü İzzet Yıldızhan</strong>, <strong>sosyal medyada neden daha sık paylaşım yapmadığını ilk kez açıkladı.</strong>

    Geçtiğimiz günlerde yaşadığı solunum rahatsızlığı ile ilgili konuşan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, sosyal medyada neden daha sık paylaşım yapmadığını ilk kez açıkladı.

  3. Bir süre solunum desteği alan Yıldızhan, "Boğazda kaşınma ya da akıntı başladığında şarkı söylemek neredeyse imkansız hale geliyor. Böyle anlarda sürekli suyla boğazı temizlemek zorunda kalıyorum." sözleriyle bu sorunun bir ses sanatçısı için çok zor bir durum olduğuna değindi.

    Bir süre solunum desteği alan Yıldızhan, "Boğazda kaşınma ya da akıntı başladığında şarkı söylemek neredeyse imkansız hale geliyor. Böyle anlarda sürekli suyla boğazı temizlemek zorunda kalıyorum." sözleriyle bu sorunun bir ses sanatçısı için çok zor bir durum olduğuna değindi.

  4. Yıldızhan,"Nazara çok inanıyorum. O yüzden çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemem. Çocuklarımı da zorunlu olmadıkça göz önüne çıkarmıyorum. Ne zaman paylaşsam mutlaka bir aksilik yaşanıyor." diyerek konuya kısa bir açıklama getirdi.

    Yıldızhan,"Nazara çok inanıyorum. O yüzden çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemem. Çocuklarımı da zorunlu olmadıkça göz önüne çıkarmıyorum. Ne zaman paylaşsam mutlaka bir aksilik yaşanıyor." diyerek konuya kısa bir açıklama getirdi.

  5. Nazara çok inandığını itiraf eden Yıldızhan, <strong>bunun onu sosyal medya paylaşımlarında da temkinli olmaya ittiğini belirtti.</strong>

    Nazara çok inandığını itiraf eden Yıldızhan, bunun onu sosyal medya paylaşımlarında da temkinli olmaya ittiğini belirtti.

  6. İzzet Yıldızhan,<strong> 23 senedir evli olduğu eşi Ajda Yıldızhan'ı da yıllarca objektiflerden uzak tutmuş</strong> neredeyse hiç magazin haberinde görmemiştik.

    İzzet Yıldızhan, 23 senedir evli olduğu eşi Ajda Yıldızhan'ı da yıllarca objektiflerden uzak tutmuş neredeyse hiç magazin haberinde görmemiştik.

  7. Çocuklarıyla da çok nadir paylaşımlar yapan ünlü türkücü <strong>3 defa evlenmiş ve&nbsp;bu evliliklerinden Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında dokuz çocuğu </strong>bulunmaktadır.

    Çocuklarıyla da çok nadir paylaşımlar yapan ünlü türkücü 3 defa evlenmiş ve bu evliliklerinden Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında dokuz çocuğu bulunmaktadır.

31 Aralık 2025