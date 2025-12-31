Gözyaşlarına Boğuldu!

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR AİLELERİ DAĞITIYOR"

Eşinin sözlerine kayıtsız kalmayan usta oyuncu Hülya Koçyiğit ise, şu ifadeleri kullandı:

"Belki bunu anlatmasında Selim'in bizi izleyenleri için şöyle bir ders çıkartabilirler. Kötü alışkanlıklar tabii çok aileleri yıpratıyor ya da dağıtıyor, anlayış ve sabır olunca zannediyorum karşı taraf etkileniyor bundan ki Selim çok etkilenmiş benim bu tavrımdan, tepki gösterseydim belki devam edebilirdi aldırmayabilirdi. Belki de böyle bir davranış o gün bu gündür bu konuyla ilgili verdiği sözde tutuyor. Bu aramızda ki en önemli günlerden biriymiş demek ki Selim unutmuyor, hemen onu anlattı."