Gözyaşlarına Boğuldu!
'Hülya sayesinde şansım döndü hatamdan arındım!'
Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"nın en güçlü isimlerinden Hülya Koçyiğit ve 57 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü Fenerbahçe'nin efsane ismi Selim Soydan, son açıklamalarıyla gündem oldu. Bir dönem kötü bir alışkanlığı olduğunu ve bu hatadan Koçyiğit sayesinde döndüğünü anlatan Selim Soydan, gözyaşları içinde o günleri anlattı.
Zarafeti ve unutulmaz oyunculuğuyla milyonların gönlünde taht kuran Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, geçtiğimiz gün Neşe Berber'in sunumunu üstlendiği "Soruyoruz" programının canlı yayın konuğu oldu.
1968 yılından beri evli olan ve mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasına örnek olan ünlü çift, programda geçmiş yaşantılarına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Bir dönem sahalarda fırtına gibi esen spor camiasının duayeni Selim Soydan, eşi Hülya Koçyiğit ile ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı.
"Hülya Hanım'ı gördüğüm gibi, şansım döndü benim. Hülya Hanım hayatta en büyük şansımdır." diyen Soydan, eşi sayesinde hayatının değiştiştiğini dile getirdi.
O GÜNLERİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Koçyiğit ile evliliklerinin ilk yıllarında kumar oynadığını ve bu kötü alışkanlığından eşi sayesinde kurtulduğunu itiraf eden Soydan, şöyle konuştu: "Evlendik üstünden bir sene geçti bir gün o zaman saat 12'den sonra her gün akşam gazeteler çıkardı Taksim'de biz de alıp ben onları giderdim evime. Bir gün gece saat 3 buçuk. Geç kaldım, Kamil abi vardır Galatasaraylı. Onunla beraber maalesef bir kumarhaneden çıktım.
Gazeteleri elime aldım evime girdim. Anahtarı aldım içeri gireceğim, kapı içeriden açıldı. Baktım Hülya. 'Hayrola uyumamışsın' dedim, 'çorbanı yaptım, çay da içer yatarsın' dedi. Suçluyum, gece saat 3,5. 'Niye susuyor, bana niye bir şey söylemiyor' diye düşünüyorum. Yemeğimi yedim, çayı içtik hala ses yok.
Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Dedim ki 'Ben suçluyum, ben hatalıyım neden bana bir şey söylemiyorsun' dedim. Bir çift laf etti bana. 'Bir gün gelecek hatanı anlayacaksın' dedi. Döndüm orada şunu söyledim kendisine 'Söz veriyorum sana. İyi ki bu gün benimle kavga etmedin. İyi ki konuşmadın' dedim. Ama dedim ki 'Şunu çok iyi bil, bundan sonra elime kağıdı almayacağım.' 50 senedir elime kağıdı almadım. Çok haklıydı."
"KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR AİLELERİ DAĞITIYOR"
Eşinin sözlerine kayıtsız kalmayan usta oyuncu Hülya Koçyiğit ise, şu ifadeleri kullandı:
"Belki bunu anlatmasında Selim'in bizi izleyenleri için şöyle bir ders çıkartabilirler. Kötü alışkanlıklar tabii çok aileleri yıpratıyor ya da dağıtıyor, anlayış ve sabır olunca zannediyorum karşı taraf etkileniyor bundan ki Selim çok etkilenmiş benim bu tavrımdan, tepki gösterseydim belki devam edebilirdi aldırmayabilirdi. Belki de böyle bir davranış o gün bu gündür bu konuyla ilgili verdiği sözde tutuyor. Bu aramızda ki en önemli günlerden biriymiş demek ki Selim unutmuyor, hemen onu anlattı."
"SEVMEK EN GÜZEL DUYGU, SEVMEK YAŞATIYOR İNSANI"
Eşine olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha vurgulayan Soydan, "Şimdi düşünün çok sevdiğiniz bir insan sizi görüyor hatanızı ve söyleyemiyor ve Hülya'yı tanıdığım için söylüyorum belki 15 gün sonra belki 1 ay sonra olmuyor bu diyebilirdi. Sevmek bana göre en güzel duygudur. O yaşatıyor insanı." diyerek sözlerini tamamladı.