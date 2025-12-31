Ödem Ve Şişkinliğe Son

Sabahları yüzünüz şiş uyanıyor, ayakkabılarınız ayağınızı sıkıyor ya da kendinizi olduğunuzdan daha ağır mı hissediyorsunuz? Gece boyunca vücudunuzun kendini yenileme modunu kullanarak, sabah kuş gibi hafif uyanmanızı sağlayacak o özel tarifi açıklıyoruz.