Ödem Ve Şişkinliğe Son
Size bir anda iyi gelecek, pişman etmeyecek! Yarım asırlık doğal içecek
Sabahları yüzünüz şiş uyanıyor, ayakkabılarınız ayağınızı sıkıyor ya da kendinizi olduğunuzdan daha ağır mı hissediyorsunuz? Gece boyunca vücudunuzun kendini yenileme modunu kullanarak, sabah kuş gibi hafif uyanmanızı sağlayacak o özel tarifi açıklıyoruz.
NEDEN GECE İÇMELİSİNİZ? Vücut, gece uyku sırasında detoks mekanizmalarını (özellikle lenf sistemini) en aktif şekilde çalıştırır. Yatmadan 1 saat önce içeceğiniz bu karışım, böbreklerin süzme kapasitesini destekleyerek gece boyunca biriken sodyumu ve fazla suyu dışarı atmanıza yardımcı olur.
İÇECEĞİ Bu karışım sadece ödem atmakla kalmaz, içeriğindeki bileşenler sayesinde sindirimi rahatlatır ve uyku kalitenizi artırır. Malzemeler: 1 Bardak Ilık Su: Baz maddedir, metabolizmayı tetikler. Yarım Limonun Suyu: Vücudu alkalize eder ve C vitamini ile hücreleri tazeler. 1 Çay Kaşığı Taze Rendelenmiş Zencefil: Müthiş bir inflamasyon gidericidir.
Birkaç Dal Maydanoz (İsteğe bağlı blenderdan geçirebilirsiniz): Doğanın en güçlü idrar söktürücüsüdür. Bir Tutam Seylan Tarçını: Kan şekerini dengeler, gece oluşabilecek açlık krizlerini önler. Hazırlanışı: Ilık suyun içerisine tüm malzemeleri ekleyin. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra süzerek veya blenderdan geçirdiyseniz doğrudan tüketin.
Tuzu Kesin: Karışımı içtiğiniz akşam, yemeğinizdeki tuz oranını minimuma indirin. Tuz suyu tutar, bu karışım ise suyu atar; ikisini savaştırmayın! Yüksek Yastık: Eğer yüzünüzde çok şişlik oluyorsa, o gece biraz daha yüksek bir yastıkla yatmak sıvı dağılımını dengeler.