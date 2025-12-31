Milyoner'de Yılbaşı Sürprizi!

Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı gecesine özel hazırlanan bölümüyle izleyicilere unutulmaz bir eğlence vadediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelecek Yılbaşı Özel programı; hem genel kültür soruları hem de kahkaha dolu anlarla dolu bir atmosfer sunacak. Yeni yıl coşkusu stüdyoya taşınırken, yarışma bu kez yalnızca bilgiyle değil, sürpriz performanslar ve eğlenceli sohbetlerle de dikkat çekecek. Ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek özel bölümde şarkılar söylenecek, espriler havada uçuşacak ve izleyiciler ekran başında keyifli dakikalar yaşayacak.