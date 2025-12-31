Etraf Beyaza Büründü: Yurttan Kar Manzaraları
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü, kartpostallık manzaralar oluştu.
Sıcaklıkların düşmesiyle başlayan kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.
İşte yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve ortaya çıkan kartpostallık manzaralar:
Kars-Sarıkamış
Gaziantep
Gaziantep
Kars
Kars
Ardahan-Göle
Kırşehir
Kırşehir
Ardahan
Ardahan
Tunceli
Ağrı
Şanlıurfa-Balıklıgöl
Şanlıurfa-Balıklıgöl
Şanlıurfa-Balıklıgöl
31 Aralık 2025