Memati'nin Gamze'si Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Didem Taslan Kurtlar Vadisi özlemini dile getirdi
-
Kurtlar Vadisi dizisinde Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer edinen ünlü oyuncu Didem Taslan, bir davette yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Taslan, Kurtlar Vadisi'ne duyduğu özlemi dile getirdi.
-
Türk televizyon tarihinin en kült yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Memati'nin kız arkadaşı Gamze olarak tanıdığımız Didem Taslan, yıllar sonra bir davette ortaya çıktı.
-
Gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu fenomen diziye olan özlemini de dile getirmeyi ihmal etmedi.
-
Didem Taslan, 2007-2009 yılları arasında yer aldığını belirterek, "Ben hala o günden bugüne nasılız diye bakıyorum. Tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. O bir ekoldü." sözleriyle dizinin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.
-
Yeni projeler için görüşmeler yaptığını da açıklayan Taslan, Kurtlar Vadisi dizisi için şunları da ekledi:
-
"O çok başka bir diziydi. İnşallah onun kadar vurucu, akılda kalıcı yeni bir projede buluşmayı hem diliyorum hem de görüşmelerimiz devam ediyor."
-
Uzun süredir kameralardan uzakta bir yaşam süren eski manken ve oyuncu Didem Taslan'ın yıllara meydan okuyan güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.
-
-