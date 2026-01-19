1) İSVİÇRE

🔹İsviçre, binlerce yıllık hayvancılık ve peynircilik geleneğiyle dünyanın en çok peynir tüketen ülkesi konumunda bulunuyor. Antik Roma dönemine kadar uzanan peynir üretimi, yüzyıllar boyunca Avrupa'dan Afrika ve Asya'ya yayılan önemli bir ticaret unsuru oldu.

🔹Günümüzde ülkede 700'den fazla peynir çeşidi üretilirken, Gruyere, Emmental, Appenzeller ve raclette en çok tüketilenler arasında yer alıyor. Katkısız ve geleneksel yöntemlerle üretilen İsviçre peynirleri, fondü ve raclette gibi ikonik yemeklerle ülke kültürünün ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürüyor.