Dünyanın En Çok Peynir Tüketen Ülkesi
Sofradan eksik olmuyor!
Sofraların vazgeçilmezi olan peynir, yalnızca bir besin değil aynı zamanda köklü bir kültürün ve yüzyıllara dayanan bir geleneğin simgesi. İşte dünyanın en çok peynir tüketen 10 ülkesi
1) İSVİÇRE
🔹İsviçre, binlerce yıllık hayvancılık ve peynircilik geleneğiyle dünyanın en çok peynir tüketen ülkesi konumunda bulunuyor. Antik Roma dönemine kadar uzanan peynir üretimi, yüzyıllar boyunca Avrupa'dan Afrika ve Asya'ya yayılan önemli bir ticaret unsuru oldu.
🔹Günümüzde ülkede 700'den fazla peynir çeşidi üretilirken, Gruyere, Emmental, Appenzeller ve raclette en çok tüketilenler arasında yer alıyor. Katkısız ve geleneksel yöntemlerle üretilen İsviçre peynirleri, fondü ve raclette gibi ikonik yemeklerle ülke kültürünün ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürüyor.
2) ALMANYA
🔹Almanya, kökleri Neolitik Çağ'a uzanan güçlü bir süt ve peynir geleneğine sahiptir. Günümüzde ülkenin en önemli peynir üretim merkezi Bavyera'daki Allgäu bölgesi olup, bu sektör 19. yüzyılda pahalı ithal peynirlerin yerini yerli üretimle doldurmak amacıyla gelişmiştir.
🔹Almanya'da Bruder Basil, Limburger, Butterkäse ve Cambozola gibi çok sayıda özgün peynir üretilmekte ve bu peynirler hem günlük mutfakta hem de atıştırmalıklarda yaygın olarak tüketilmektedir.
🔹Kasespatzle ve Oktoberfest'in vazgeçilmezi obatzda gibi peynirli yemekler ise Alman mutfağında peynirin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.
3) FRANSA
🔹Fransa'da peynir üretimi, 13. yüzyılda çiftliklerde başlayarak zamanla ülkenin en önemli gastronomik simgelerinden biri haline geldi.
🔹Brie, Camembert ve Roquefort hem Fransa içinde hem de dünya genelinde en çok bilinen ve ihraç edilen peynirler arasında yer alıyor. Brie daha yumuşak ve kremamsı yapısıyla öne çıkarken, Camembert daha yoğun aromalıdır Roquefort ise koyun sütünden üretilen keskin tadıyla dikkat çeker.
🔹Bugün Fransa'da 1200'den fazla peynir çeşidi bulunmakta ve peynir, ana yemek ile tatlı arasında servis edilen geleneksel peynir tabaklarıyla Fransız sofralarının vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmektedir.
3) İTALYA
🔹İtalya, pizza ve makarna gibi peynirle özdeşleşmiş yemekleri sayesinde dünyanın en çok peynir tüketen ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkede yemeklerde, atıştırmalıklarda ve hamur işlerinde kullanılan yaklaşık 2.500 geleneksel peynir çeşidi bulunuyor.
🔹Peynir kültürü Antik Roma'ya kadar uzanırken, geçmişte birçok evde peynirin yapılıp olgunlaştırıldığı özel alanlar yer alıyordu. Pecorino Romano, manda mozzarellası, Taleggio ve Gorgonzola gibi peynirler hem İtalyan mutfağının hem de dünya mutfaklarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
4) HOLLANDA
🔹Hollanda'da peynir üretiminin tarihi Antik Roma dönemine kadar uzanıyor ve yüzyıllar boyunca geleneksel çiftliklerde sürdürülmüş güçlü bir mirasa dayanıyor.
🔹Günümüzde Gouda, Edam, Leyden ve Maasdam ülkenin en bilinen peynirleri arasında yer alıyor. Gouda farklı olgunluk süreleriyle öne çıkarken, Edam hafif tadıyla yemeklerde sıkça kullanılıyor.
🔹Baharatlı Leyden ve Emmental'e benzeyen Maasdam ise sandviçlerden makarnalara kadar pek çok tarifte tercih ediliyor. Peynir, Hollanda mutfağında hem günlük tüketimin hem de kültürel kimliğin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.
5) ÇEK CUMHURİYETİ
🔹Peynir, Çek mutfağına Orta Çağ'da sütü saklama amacıyla girmiş, Rönesans döneminde ise ticari olarak önem kazanmıştır.
🔹Günümüzde kulajda, gulaş, mantılar ve peynirli tatlılar gibi pek çok geleneksel yemekte temel bir malzeme olarak kullanılır.
🔹Ülkeye özgü Olomoucke syrečky keskin aromasıyla öne çıkarken, Camembert benzeri hermelín ise yumuşak dokusu ve hafif ekşi tadıyla özellikle pub kültüründe, Çek birası eşliğinde sıkça tercih edilir.
6) YUNANİSTAN
🔹Yunanistan, 60'tan fazla peynir çeşidiyle köklü bir peynir kültürüne sahiptir ve bu geleneğin merkezinde feta yer alır. Antik Yunan'a kadar uzanan feta, koyun veya koyun-keçi sütünden üretilir ve tuzlu suda olgunlaştırılarak kendine özgü keskin tadını kazanır.
🔹Yunan mutfağında salatalardan böreklere, ızgaralardan tatlı-tuzlu tariflere kadar pek çok yemekte kullanılır. Bunun yanı sıra graviera, kefalotyri ve manouri gibi peynirler de Yunan sofralarında önemli bir yere sahiptir ve ülkenin zengin peynir mirasını tamamlar.
7) FİNLANDİYA
🔹Finlandiya'da peynirin ev yapımı olarak kullanımı 16. yüzyıla uzansa da, ticari üretim 19. yüzyılda başlamıştır. Günümüzde katkısız ve hafif aromalı Oltermanni en yaygın tüketilen peynirlerden biridir.
🔹Mavi küflü Aura peyniri güçlü tadıyla öne çıkarken, gıcırtılı dokusuyla bilinen juustoleipa ise bal, reçel ya da kahveyle tüketilen geleneksel ve eğlenceli bir Fin lezzeti olarak dikkat çeker.
8) ESTONYA
🔹Küçük yüzölçümüne rağmen Estonya, kişi başına yüksek peynir tüketimiyle öne çıkar. Peynir üretimi 16. yüzyıla dayanırken, özellikle Saaremaa Adası bu alanda önemli bir merkez olmuştur.
🔹Günümüzde Hollanda ve Tilsit tarzı peynirler yaygın olarak tüketilir. En popüler peynirli atıştırmalık ise çikolata kaplı lor peynirinden yapılan, farklı aromalara sahip kohuke barlarıdır.
9) LÜKSEMBURG
🔹Avrupa'nın küçük ama zengin ülkelerinden biri olan Lüksemburg, kendine özgü peynirleriyle listeyi tamamlıyor. En bilinen yerel lezzetlerden biri, sürülebilir yapısıyla öne çıkan ve katkı maddesi içermeyen Kachkeis'tir.
🔹Stoffi adlı taze lor peyniri ve Luxlait markasına ait süzme peynir de ülkede oldukça yaygındır. Lüksemburg, klasik tatların yanı sıra aromalı ve gurme peynir ürünleriyle de dikkat çekmektedir.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, Tastingtable)