En Çok Çay İçen İller
İlk 20'ye Karadeniz'den il giremedi
-
Türkiye'de yemekten önce sonra ve tatlının yanında vatandaşların ilk aklına gelen içecek çay oluyor.
-
Çay tüketimi, sadece bir içecek alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline gelmiştir.
-
Bunlarla birlikte çayı en fazla tükektten illerde merak edildi.
-
Çayın anavatanı Karadeniz Bölgesi olmasına rağmen, en yüksek tüketim Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gerçekleşti.
-
Son veriler, çayın en çok tüketildiği illerin Karadeniz'den çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.
-
İŞTE EN ÇOK ÇAY TÜKETİLEN İLLER
-
20. KARS
19. ŞIRNAK
18. IĞDIR
17. BİNGÖL
16. KİLİS
15. ERZURUM
-
14. MALATYA
13. ELAZIĞ
12. HAKKARİ
11. ADIYAMAN
10. SİİRT
-
9. VAN
8. BATMAN
7. AĞRI
6. BİTLİS
-
5. MARDİN
4. DİYARBAKIR
3. MUŞ
2. ŞANLIURFA
-
1. GAZİANTEP
21 Ocak 2026