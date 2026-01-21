Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
En Çok Çay İçen İller

İlk 20'ye Karadeniz'den il giremedi

  1. Türkiye'de yemekten önce sonra ve tatlının yanında vatandaşların ilk aklına gelen içecek çay oluyor.

  2. Çay tüketimi, sadece bir içecek alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline gelmiştir.

  3. Bunlarla birlikte çayı en fazla tükektten illerde merak edildi.

  4. Çayın anavatanı Karadeniz Bölgesi olmasına rağmen, en yüksek tüketim Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gerçekleşti.&nbsp;

  5. Son veriler, çayın en çok tüketildiği illerin Karadeniz'den çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

  6. <strong>İŞTE EN ÇOK ÇAY TÜKETİLEN İLLER</strong>

  7. <p>20. KARS</p> <p>19. ŞIRNAK</p> <p>18. IĞDIR</p> <p>17. BİNGÖL&nbsp;</p> <p>16. KİLİS</p> <p>15. ERZURUM&nbsp;</p>

    20. KARS

    19. ŞIRNAK

    18. IĞDIR

    17. BİNGÖL 

    16. KİLİS

    15. ERZURUM 

  8. <p>14. MALATYA</p> <p>13. ELAZIĞ&nbsp;</p> <p>12. HAKKARİ&nbsp;</p> <p>11. ADIYAMAN&nbsp;</p> <p>10. SİİRT&nbsp;</p>

    14. MALATYA

    13. ELAZIĞ 

    12. HAKKARİ 

    11. ADIYAMAN 

    10. SİİRT 

  9. <p>9. VAN&nbsp;</p> <p>8. BATMAN&nbsp;</p> <p>7. AĞRI&nbsp;</p> <p>6. BİTLİS&nbsp;</p>

    9. VAN 

    8. BATMAN 

    7. AĞRI 

    6. BİTLİS 

  10. <p>5. MARDİN&nbsp;</p> <p>4. DİYARBAKIR&nbsp;</p><br> 3. MUŞ&nbsp;<br> 2. ŞANLIURFA<br>

    5. MARDİN 

    4. DİYARBAKIR 


    3. MUŞ 
    2. ŞANLIURFA

  11. 1. GAZİANTEP

    1. GAZİANTEP

21 Ocak 2026