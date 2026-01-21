Yıldız Tilbe'yi Çileden Çıkaran Soru
Hayatımı çekecek yönetmen yok!
Arabeskin güçlü sesi Yıldız Tilbe, katıldığı bir programda yaptığı çarpıcı açıklama ile tekrar gündeme geldi. Son dönemlerde birçok ünlü ismin hayatı beyaz perdeye taşınırken Tilbe, böyle bir şeye kesinlikle karşı olduğunu söyleyerek "Benim hayatımı çekecek bir yönetmen yok!" dedi.
Şahsına münhasır stili ve enerjik performansıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sınırları zorlayan tarzı ve olay açıklamalarıyla sık sık gündemde geliyor.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
"YASAKLIYORUM" SÖZLERİYLE ÇOK KONUŞULMUŞTU
"Hayatımın film olmasını asla istemiyorum. Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da bir şey ifade etmez. Yasaklıyorum" sözleriyle hayatının film olmasını istemediğini açıkça belirten Yıldız Tilbe'den yeni açıklama geldi.
"BEN YAŞARKEN ÇOK YORULDUM"
Yıllardır hayatının film ya da kitap olması fikrine mesafeli duran sanatçı, yöneltilen, "Hayatınızı yazmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ben yaşarken çok yoruldum. Bir de yaşadıklarımı yazacak mıyım? Yazmam. Zaten hayatımı çekecek bir yönetmen de yok!"
Ünlü ismin sert çıkışı, sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimileri Tilbe'yi destekleyerek "Herkesin hayatını film yapmasınlar artık cidden yeter" derken; kimileri ise "Yıldız'ın hayatını onun gözünden izlemek de bir başka olur" yorumunda bulundu.