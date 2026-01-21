İşte Şaban Ayı'nın Zikirleri Ve Tesbihleri

Şaban ayı, kameri ayların sekizincisi ve üç ayların ikincisi olarak manevi açıdan büyük bir değere sahiptir. Bu ayın fazileti kulların amellerinin Âlemlerin Rabbine arz edildiği mübarek bir zaman dilimi olmasıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Şaban ayına verdiği önemi,"Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır"buyruğuyla ifade etmiştir.