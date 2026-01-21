Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
İşte Şaban Ayı'nın Zikirleri Ve Tesbihleri

Şüphesiz ki Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner!

  1. Şaban ayı, kameri ayların sekizincisi ve üç ayların ikincisi olarak manevi açıdan büyük bir değere sahiptir. Bu ayın fazileti kulların amellerinin Âlemlerin Rabbine arz edildiği mübarek bir zaman dilimi olmasıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Şaban ayına verdiği önemi,<strong>"Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır"</strong>buyruğuyla ifade etmiştir.

  2. <p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="background-color:#008080">Şaban Ayı'nda çekilecek zikir ve tesbihler</span></strong></span></p><ul><li>"La İlahe İllallah", "Estağfirullahel el Azim", "Subhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber", "Hasbunallahu ve nimle vekil", "Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa'fu anna" zikirlerin çekilmesi tavsiye edilir.</li></ul>

  3. Şaban ayında, diğer üç aylarda olduğu gibi nafile namaz kılınabilir. 30 Ocak 2025 Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece 12 rekatlık nafile namazı vardır. Namaz ikişer veya dörder rekatta bir selam verilerek eda edilebilir.

  4. Üç aylar boyunca her gün 100 kere "Muhammedurrasulullah", 1100 kere "La İlahe İllallah" ve 1660 defa "Ya Allah" zikirleri çekilebilir.

  5. Ramazan ayında ise ilk on gün "Ya Errahamerrahimin" ikinci on gün "Ya Gafferez Zünüb" ve üçüncü 10 gün "Ya Atikarrikab" tesbihleri bulunur, bu zikirlerin çekilmesi fazlasıyla sevaptır.

  6. Ayrıca Ramazan ayında her gün için çekilecek tesbihler yer almaktadır. Bunlar; "La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym", "Cezallahü anna Muahmmeden sallallahü teala aleyhi ve sellem ma hüve ehlül salavat", "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh istiğfarı", "Sübhannallahi vebihamdihi Sübhanelllahil Aziym"

  7. <li>Hz. Üsame (RA) anlatıyor:</li><li>"Ey Allah'ın Resulü dedim, Şâban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)" diye sordum. Resulullah şu cevabı verdi: "Bu, Recep ile Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülâlemin'e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum.</li>

  8. Hz. Üsame (RA) anlatıyor:
21 Ocak 2026