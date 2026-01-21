İşte Şaban Ayı'nın Zikirleri Ve Tesbihleri
Şüphesiz ki Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner!
Şaban ayı, kameri ayların sekizincisi ve üç ayların ikincisi olarak manevi açıdan büyük bir değere sahiptir. Bu ayın fazileti kulların amellerinin Âlemlerin Rabbine arz edildiği mübarek bir zaman dilimi olmasıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Şaban ayına verdiği önemi,"Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır"buyruğuyla ifade etmiştir.
Şaban Ayı'nda çekilecek zikir ve tesbihler
- "La İlahe İllallah", "Estağfirullahel el Azim", "Subhanallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber", "Hasbunallahu ve nimle vekil", "Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa'fu anna" zikirlerin çekilmesi tavsiye edilir.
Şaban ayında, diğer üç aylarda olduğu gibi nafile namaz kılınabilir. 30 Ocak 2025 Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece 12 rekatlık nafile namazı vardır. Namaz ikişer veya dörder rekatta bir selam verilerek eda edilebilir.
Üç aylar boyunca her gün 100 kere "Muhammedurrasulullah", 1100 kere "La İlahe İllallah" ve 1660 defa "Ya Allah" zikirleri çekilebilir.
Ramazan ayında ise ilk on gün "Ya Errahamerrahimin" ikinci on gün "Ya Gafferez Zünüb" ve üçüncü 10 gün "Ya Atikarrikab" tesbihleri bulunur, bu zikirlerin çekilmesi fazlasıyla sevaptır.
Ayrıca Ramazan ayında her gün için çekilecek tesbihler yer almaktadır. Bunlar; "La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym", "Cezallahü anna Muahmmeden sallallahü teala aleyhi ve sellem ma hüve ehlül salavat", "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh istiğfarı", "Sübhannallahi vebihamdihi Sübhanelllahil Aziym"
- Hz. Üsame (RA) anlatıyor:
- "Ey Allah'ın Resulü dedim, Şâban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum (sebebi nedir?)" diye sordum. Resulullah şu cevabı verdi: "Bu, Recep ile Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki O, amellerin Rabbülâlemin'e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum.