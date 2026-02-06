YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Osmanlı'nın İnsan Okuma Sanatı Yapay Zeka İle Geri Döndü

Bir zamanlar Osmanlı saraylarında insanı tanımanın anahtarı olarak görülen İlmi Sima, bugün plazaların mülakat odalarında yeniden uygulanıyor.

  1. CV'lerin ve referansların ötesine geçen iş dünyası, artık yüz hatlarının anlattıklarına kulak veriyor. İlmi Sima'nın kadim yüz okuma anlayışıyla modern biyometrik teknolojilerin kesiştiği bu yeni dönemde, bireyler sadece mülakat masasında değil aynanın karşısında da kendilerini yeniden keşfetmeye başlıyor.

  2. <p><strong>İLMİ SİMA NEDİR?</strong></p><p>İlmi Sima (ya da İlm-i Sima), insanın yüz şekli, alın genişliği, kaş yapısı, gözler, burun, dudaklar ve çene gibi dış görünüş unsurlarını inceleyerek onun ahlakı, ruh hali, huyları ve davranış eğilimlerini ele alır.</p><p>Bu yüzden tarih boyunca<strong>"insan sarraflığı"</strong> yani insanı tanıma ve ayırt etme sanatı olarak görülmüştür.</p>

    İLMİ SİMA NEDİR?

    İlmi Sima (ya da İlm-i Sima), insanın yüz şekli, alın genişliği, kaş yapısı, gözler, burun, dudaklar ve çene gibi dış görünüş unsurlarını inceleyerek onun ahlakı, ruh hali, huyları ve davranış eğilimlerini ele alır.

    Bu yüzden tarih boyunca"insan sarraflığı" yani insanı tanıma ve ayırt etme sanatı olarak görülmüştür.

  3. <p><strong>OSMANLI'DA İLMİ SİMA</strong></p><p>-Osmanlı saraylarında özellikle devlet görevlisi seçimi, elçi kabulü ve önemli görevlerde kişilerin mizacını anlamak için kullanıldığı rivayet edilir.</p><p>-Erzurumlu İbrahim Hakkı, meşhur eseri Marifetname'de İlmi Sima'ya geniş yer ayırmış, yüz hatları ile karakter arasında bağlar kurmuştur.</p>

    OSMANLI'DA İLMİ SİMA

    -Osmanlı saraylarında özellikle devlet görevlisi seçimi, elçi kabulü ve önemli görevlerde kişilerin mizacını anlamak için kullanıldığı rivayet edilir.

    -Erzurumlu İbrahim Hakkı, meşhur eseri Marifetname'de İlmi Sima'ya geniş yer ayırmış, yüz hatları ile karakter arasında bağlar kurmuştur.

  4. <p><strong>NE ANLATMAYA ÇALIŞIR?</strong></p><p><em><strong>İlmi Sima'ya göre:</strong></em></p><p>Geniş ve açık alın &#8594; Zihinsel açıklık, araştırmacı ruh</p><p>Belirgin çene &#8594; Kararlılık, direnç</p><p>Birbirine yakın kaşlar &#8594; Detaycılık, titizlik</p><p>Sert bakışlar &#8594; Savunmacı ya da otoriter yapı</p><p><strong>NOT:</strong>İlmi Sima<strong>"kesin hüküm veren"</strong> bir kader okuması değildir. Daha çok eğilimler ve mizaç üzerine yorum yapar</p>

    NE ANLATMAYA ÇALIŞIR?

    İlmi Sima'ya göre:

    Geniş ve açık alın → Zihinsel açıklık, araştırmacı ruh

    Belirgin çene → Kararlılık, direnç

    Birbirine yakın kaşlar → Detaycılık, titizlik

    Sert bakışlar → Savunmacı ya da otoriter yapı

    NOT:İlmi Sima"kesin hüküm veren" bir kader okuması değildir. Daha çok eğilimler ve mizaç üzerine yorum yapar

  5. <p><strong>BİLİM Mİ, MİSTİK BİLGİ Mİ?</strong></p><p><strong>Tarihsel olarak İlmi Sima:</strong></p><p>-Felsefe, ahlak ve gözlem temelli bir gelenekten gelir</p><p>-Modern bilim tarafından kesin bir yöntem olarak kabul edilmez</p><p>-Günümüzde psikoloji, beden dili ve nörobilimle kısmen ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır</p><p>-Bugün yapay zeka ve yüz analizi teknolojilerinin bu alana ilgisi de buradan doğuyor.</p>

    BİLİM Mİ, MİSTİK BİLGİ Mİ?

    Tarihsel olarak İlmi Sima:

    -Felsefe, ahlak ve gözlem temelli bir gelenekten gelir

    -Modern bilim tarafından kesin bir yöntem olarak kabul edilmez

    -Günümüzde psikoloji, beden dili ve nörobilimle kısmen ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır

    -Bugün yapay zeka ve yüz analizi teknolojilerinin bu alana ilgisi de buradan doğuyor.

  6. <p><strong>İLMİ SİMA:</strong></p><p>Yüzü bir ayna gibi görür</p><p><strong>"İnsan kendini yüzünden tanır"</strong> fikrine dayanır. Tarih, kültür ve insan psikolojisinin kesiştiği gizemli ama etkileyici bir alandır</p>

    İLMİ SİMA:

    Yüzü bir ayna gibi görür

    "İnsan kendini yüzünden tanır" fikrine dayanır. Tarih, kültür ve insan psikolojisinin kesiştiği gizemli ama etkileyici bir alandır

  7. <p><span style="color:#B22222"><em><strong>Marifetname'de geçen anlayışa uygun, klasik yüz okuma örneklerini</strong></em></span></p><p><strong>&#129504; Alın (Zihin ve idrak)</strong></p><p>Geniş ve açık alın<br> &#8594; Akıl açıklığı, ilme yatkınlık, tefekkür gücü</p><p>Dar alın<br> &#8594; Pratik ama yüzeysel düşünme, acelecilik</p><p>Çok çizgili alın<br> &#8594; Fazla düşünme, kaygı ve zihinsel yorgunluk</p><p>Marifetnâme'de alın, <strong>"aklın kapısı"</strong> olarak görülür.</p>

    Marifetname'de geçen anlayışa uygun, klasik yüz okuma örneklerini

    🧠 Alın (Zihin ve idrak)

    Geniş ve açık alın
    → Akıl açıklığı, ilme yatkınlık, tefekkür gücü

    Dar alın
    → Pratik ama yüzeysel düşünme, acelecilik

    Çok çizgili alın
    → Fazla düşünme, kaygı ve zihinsel yorgunluk

    Marifetnâme'de alın, "aklın kapısı" olarak görülür.

  8. <p><strong>Gözler (Ruh hali ve niyet)</strong></p><p>Canlı ve parlak gözler<br> &#8594; Samimiyet, iç açıklığı, iyi niyet</p><p>Sabit ve sert bakış<br> &#8594; Otoriterlik, bazen inat</p><p>Sürekli kaçan bakış<br> &#8594; Huzursuzluk, güvensizlik ya da çekingen mizac</p><p><strong>"Göz, kalbin tercümanıdır"</strong> anlayışı hakimdir.</p>

    Gözler (Ruh hali ve niyet)

    Canlı ve parlak gözler
    → Samimiyet, iç açıklığı, iyi niyet

    Sabit ve sert bakış
    → Otoriterlik, bazen inat

    Sürekli kaçan bakış
    → Huzursuzluk, güvensizlik ya da çekingen mizac

    "Göz, kalbin tercümanıdır" anlayışı hakimdir.

  9. <p><strong>Kaşlar (Mizaç ve davranış)</strong></p><p>Birbirine yakın kaşlar<br> &#8594; Titizlik, ciddiyet, iç disiplin</p><p>Ayrık kaşlar<br> &#8594; Hoşgörü, rahatlık, esnek karakter</p><p>Sürekli çatık kaş<br> &#8594; Savunmacı ruh hâli, hayatla mücadele bilinci</p>

    Kaşlar (Mizaç ve davranış)

    Birbirine yakın kaşlar
    → Titizlik, ciddiyet, iç disiplin

    Ayrık kaşlar
    → Hoşgörü, rahatlık, esnek karakter

    Sürekli çatık kaş
    → Savunmacı ruh hâli, hayatla mücadele bilinci

  10. <p><strong>Burun (İrade ve benlik)</strong></p><p>Düz ve orantılı burun<br> &#8594; Dengeli kişilik, ölçülülük</p><p>Büyük burun<br> &#8594; Özgüven, liderlik arzusu</p><p>Çok sivri burun<br> &#8594; Kurnazlık, hesapçılık (olumlu ya da olumsuz yönde)</p>

    Burun (İrade ve benlik)

    Düz ve orantılı burun
    → Dengeli kişilik, ölçülülük

    Büyük burun
    → Özgüven, liderlik arzusu

    Çok sivri burun
    → Kurnazlık, hesapçılık (olumlu ya da olumsuz yönde)

  11. <p><strong>Dudaklar (Duygular ve iletişim)</strong></p><p>Dolgun dudaklar<br> &#8594; Merhamet, şefkat, cömertlik</p><p>İnce dudaklar<br> &#8594; Ketumluk, duyguları saklama</p><p>Asimetrik dudak<br> &#8594; İç çatışma, kararsızlık</p>

    Dudaklar (Duygular ve iletişim)

    Dolgun dudaklar
    → Merhamet, şefkat, cömertlik

    İnce dudaklar
    → Ketumluk, duyguları saklama

    Asimetrik dudak
    → İç çatışma, kararsızlık

  12. <p><strong>Çene (Azim ve sebat)</strong></p><p>Güçlü ve belirgin çene<br> &#8594; Kararlılık, direnç, sabır</p><p>Yuvarlak çene<br> &#8594; Uyumlu, yumuşak huylu mizac</p><p>Geri çekik çene<br> &#8594; Çekingenlik, başkasına yaslanma eğilimi</p><p><strong>&#9888;&#65039; Marifetnâme'nin altını çizdiği önemli nokta</strong></p><p><strong>"Suret sireti bildirir lakin tek alametle hüküm verilmez."</strong></p>

    Çene (Azim ve sebat)

    Güçlü ve belirgin çene
    → Kararlılık, direnç, sabır

    Yuvarlak çene
    → Uyumlu, yumuşak huylu mizac

    Geri çekik çene
    → Çekingenlik, başkasına yaslanma eğilimi

    ⚠️ Marifetnâme'nin altını çizdiği önemli nokta

    "Suret sireti bildirir lakin tek alametle hüküm verilmez."

6 Şubat 2026