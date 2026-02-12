Kadınlar Neden Daha Fazla Üşür?
Evde ve ofiste yıllardır süren "Kim daha çok üşüyor?" tartışmasına bilim noktayı koydu.
-
Evlerde, ofislerde veya sosyal ortamlarda bitmek bilmeyen o meşhur tartışma: "Burası çok mu soğuk, yoksa sadece ben mi üşüyorum?" Bilim dünyası kadınların erkeklere kıyasla neden daha fazla üşüdüğünü ve battaniyelere neden daha sık ihtiyaç duyduğunu mercek altına aldı.Yapılan son araştırmalar bu durumun sadece bir histen ibaret olmadığını vücut yapımızdaki biyolojik kodlarda saklı olduğunu gösteriyor.
-
Kadınlar Soğuğu Daha Yoğun Hissediyor
NY Post'ta yer alan habere göre genellikle erkeklerin tişörtle gezdiği bir odada kadınların hırkalara sarılması uzun zamandır bir "kişisel tercih" olarak görülüyordu. Ancak Robert Brychta ve ekibi tarafından yürütülen yeni bir çalışma 62 ile 88 derece (yaklaşık 16-31°C) arasındaki sıcaklıklarda 28 sağlıklı bireyin tepkilerini inceledi. Sonuca göre kadınlar düşük sıcaklıklara karşı erkeklerden çok daha keskin ve fiziksel bir tepki veriyor.
-
Temel Nedeni Metabolizma Hızı
Araştırmanın başyazarı Robert Brychta'ya göre bu farkın en büyük sorumlusuDinlenme Metabolizma Hızı (RMR). Vücudumuzun nefes almak, kan dolaşımını sağlamak ve hücreleri yenilemek gibi temel fonksiyonları yerine getirirken yaktığı enerjiye metabolizma hızı deniyor.
Kas Faktörü:Erkeklerin kas kütlesi kadınlara oranla genellikle daha fazladır. Kaslar, yağ dokusuna göre çok daha fazla kalori yakar ve bu yanma süreci doğal bir iç ısı kaynağı oluşturur.
%23 Fark:Araştırma erkeklerin metabolizma hızlarının kadınlardan yaklaşık %23 oranında daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu da erkek vücudunun sürekli çalışan "daha güçlü bir kalorifer" gibi hareket etmesi anlamına geliyor.
-
Minyon ve Yağ Oranı Düşük Olanlar Daha Çok Üşüyor
Sadece cinsiyet değil, vücut büyüklüğü de üşüme miktarını belirliyor. Bilim insanları, "Vücut ne kadar küçükse, üretilen ısı o kadar azdır"ilkesine dikkat çekiyor. Minyon yapılı bir kadın, iri yapılı bir erkeğe göre soğuğu çok daha hızlı hissediyor. Ancak bu durum sadece kadınlar için geçerli değil vücut yağ oranı düşük ve ufak tefek olan erkekler de benzer durumu paylaşıyor.
-
Yalıtım mı Isı Üretimi mi?
Kadın vücudu, evrimsel ve biyolojik olarak erkeklerden daha yüksek bir yağ yüzdesine sahip olma eğilimindedir. Yağ dokusu mükemmel birısı yalıtkanıgörevi görür. Yani kadınlar vücut ısılarını içeride tutmakta daha başarılı olabilirler ancak sorun o ısıyı üretme kapasitesindedir.
Brychta durumu şöyle özetliyor:"Isı üretimi vücut büyüklüğüyle, ısı kaybına karşı direnç ise vücut yağ oranıyla ilgilidir." Kadınlar iyi bir yalıtıma sahip olsalar da, "iç ısı üretim motorları" daha küçük olduğu için aradaki farkı kapatmakta zorlanıyorlar.
-
Üşüme Hissini Tetikleyen Diğer Faktörler
Sadece metabolizma ve kas yapısı değil, günlük alışkanlıklar ve biyolojik süreçler de termostat savaşlarında rol oynuyor:
Hormonal Değişimler:Doğum kontrol yöntemleri ve hormonal döngüler vücut ısısını doğrudan etkileyebilir.
Stres ve Beslenme:Yüksek stres seviyeleri kan akışını iç organlara çekerek ellerin ve ayakların üşümesine neden olabilir.
Doğal Vücut Isısı:Bazı araştırmalar kadınların iç vücut ısısının erkeklerden biraz daha yüksek olduğunu bu durumun ise dışarıdaki havayı "daha soğuk" hissettirdiğini öne sürüyor.