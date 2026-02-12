Kadınlar Neden Daha Fazla Üşür?

Yalıtım mı Isı Üretimi mi?

Kadın vücudu, evrimsel ve biyolojik olarak erkeklerden daha yüksek bir yağ yüzdesine sahip olma eğilimindedir. Yağ dokusu mükemmel birısı yalıtkanıgörevi görür. Yani kadınlar vücut ısılarını içeride tutmakta daha başarılı olabilirler ancak sorun o ısıyı üretme kapasitesindedir.

Brychta durumu şöyle özetliyor:"Isı üretimi vücut büyüklüğüyle, ısı kaybına karşı direnç ise vücut yağ oranıyla ilgilidir." Kadınlar iyi bir yalıtıma sahip olsalar da, "iç ısı üretim motorları" daha küçük olduğu için aradaki farkı kapatmakta zorlanıyorlar.