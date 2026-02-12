Okulda Meslektaşına Kaynar Çayla Saldırdı!
Eskişehir'de bir Anadolu lisesinde görevli rehber öğretmenin, tartıştığı fizik öğretmeninin yüzüne kasıtlı olarak kaynar çay fırlatarak 1. derece yanıklara sebep olduğu iddia edildi.
-
Dehşeti Yaşadı: Fizik öğretmeni Serkan Keskinbaş, meslektaşının saldırısı sonrası 1. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
-
Olayın Adresi: Eskişehir Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi'nde yaşananlar eğitim camiasını ayağa kaldırdı.
-
Oda Savaş Alanına Döndü: Keskinbaş, "Odamın her yerinde çay izleri var, kasıtlı olarak yüzümü hedef aldı" dedi.
-
Tedavisi Sürüyor: Göz kapakları ve alnı yanan öğretmen, "Allah'tan gözlerimi kapatmışım" diyerek yaşadığı şoku anlattı.
-
Adalet İstiyor: "Devletimi ve gençleri seviyorum" diyen acılı öğretmen, saldırgan meslektaşından şikayetçi oldu.