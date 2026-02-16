Öyle Bir Uğraşmış Ki!

NE KADAR UĞRAŞSA DA İKNA EDEMEDİ

O gün İstanbul'da büyük bir sel olduğunu ve ulaşımın zorlaştığını sözlerine ekleyen Erkin, "Taksiler, arabalar gelmiyordu. Bende de VIP, büyük bir araç vardı. Oradaki teyzelere 'Hepinizi eve bırakırım' dedim ama Şükran gelmiyordu" dedi.