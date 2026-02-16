Öyle Bir Uğraşmış Ki!
Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın tanışma hikayesi çok şaşırttı
-
Ünlü futbolcu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'yla ilginç tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Ovalı'yı ilk kez bir cilt doktorunda gördüğünü ve tanışmak için çok çaba sarf ettiğini söyleyen ünlü ismin açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
-
2017 yılında dünyaevine giren futbol dünyasının başarılı isimlerinden Caner Erkin ve ünlü oyuncu Şükran Ovalı, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor.
-
Sevilen çiftten Caner Erkin, yıllar sonra eşiyle tanışma hikayelerini ilk kez anlattı.
-
Ovalı'yı ilk kez bir cilt doktorunda gördüğünü ve tanışmak için çok çaba sarf ettiğini dile getiren ünlü futbol yıldızının açıklamaları ise hayranlarını şaşırttı.
-
"TANIŞMAK İÇİN SAATLERCE BEKLEDİM"
"Ben Şükran'ı ilk defa cilt doktorunda gördüm. Doktora gidip 'Bizi mutlaka tanıştır' dedim. Sırf tanışabilmek için 4-5 saat bekledim fakat hiç yüz vermiyordu" diyen Erkin, istediği ilgiyi göremediğini itiraf etti.
-
NE KADAR UĞRAŞSA DA İKNA EDEMEDİ
O gün İstanbul'da büyük bir sel olduğunu ve ulaşımın zorlaştığını sözlerine ekleyen Erkin, "Taksiler, arabalar gelmiyordu. Bende de VIP, büyük bir araç vardı. Oradaki teyzelere 'Hepinizi eve bırakırım' dedim ama Şükran gelmiyordu" dedi.
-
DOKTORLAR DEVREYE GİRDİ
Sonunda doktorlarının devreye girdiğini aktaran ünlü futbolcu, unutamadığı o anı şöyle anlattı:
"Doktorumuz da araya girip 'Siz tanıştınız mı?' dedi. Ben elimi uzattım, Şükran elini uzatmadı.
-
Elim havada kaldı ve sadece 'En büyük Beşiktaş' dedi."