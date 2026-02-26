NOW TV Fenomen Dizinin Fişini Çekti!

Eğitim-Bir-Sen: 2023 yılında göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023 yılında göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız

NOW TV Fenomen Dizinin Fişini Çekti!

NOW TV ekranlarında yayınlanan dizi düşük reyting kurbanı oldu. Cumartesi günü final yapacak olan dizinin yeri hemencecik dolduruldu. Sahtekarların yerine "Doktor Başka Hayatta" dizisi yayınlanacak.

  1. NOW ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi için final kararı verildi. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'i buluşturan yapım, düşen reytingler nedeniyle ekran yolculuğunu noktalıyor.

    NOW ekranlarında pazar akşamları izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi için final kararı verildi. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'i buluşturan yapım, düşen reytingler nedeniyle ekran yolculuğunu noktalıyor.

  2. REYTİNGLER DİZİNİN SONUNU GETİRDİ<br>Sezon başından bu yana pazar akşamları yayınlanan dizi, son haftalarda beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, reyting performansını değerlendirerek final kararı aldı. Böylece Sahtekarlar, 22. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

    REYTİNGLER DİZİNİN SONUNU GETİRDİ
    Sezon başından bu yana pazar akşamları yayınlanan dizi, son haftalarda beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, reyting performansını değerlendirerek final kararı aldı. Böylece Sahtekarlar, 22. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

  3. FİNAL BÖLÜMÜ BU HAFTA YAYINLANACAK<br> Birsen Altuntaş?ın haberine göre dizi, bu hafta cumartesi akşamı yayınlanacak 22. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Planlanan yayın takviminde yapılan değişiklikle final bölümü hafta sonu ekrana gelecek.

    FİNAL BÖLÜMÜ BU HAFTA YAYINLANACAK
    Birsen Altuntaş?ın haberine göre dizi, bu hafta cumartesi akşamı yayınlanacak 22. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Planlanan yayın takviminde yapılan değişiklikle final bölümü hafta sonu ekrana gelecek.

  4. YERİNE YENİ DİZİ HAZIRLANIYOR <br> Sahtekarlar?ın boşluğu ise gecikmeden doldurulacak. Çekimlerine başlanan ve üç bölümü tamamlanan Doktor Başka Hayatta dizisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü?nde seyirciyle buluşacak.

    YERİNE YENİ DİZİ HAZIRLANIYOR
    Sahtekarlar?ın boşluğu ise gecikmeden doldurulacak. Çekimlerine başlanan ve üç bölümü tamamlanan Doktor Başka Hayatta dizisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü?nde seyirciyle buluşacak.

26 Şubat 2026