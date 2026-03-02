Teşkilat'a Flaş Transfer
TRT1'in pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat kadrosunu iddialı oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor.
"Teşkilat" dizisi pazar akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizide heyecanın dozu her hafta daha da artıyor. Burak Arlıel'in yönettiği Tolga Sarıtaş ile Rabia Soytürk'ü buluşturan diziye çok iddialı bir oyuncu katılıyor.
SÜRPRİZ BİR ROLLE KATILIYOREtkili oyunculuğuyla adından söz ettiren Yıldıray Şahinler, "Teşkilat"a sürpriz bir karakterle dahil oldu. Rolün gizemli karakterlerden "Davut" olup olmadığı da merak konusu oldu.
2 Mart 2026