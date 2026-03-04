Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Sahurda 2 Tane Kuru İncir Yerseniz!

Uzmanlar Ramazan da sağlıklı bir oruç süreci için sahurda yatmadan 2 tane kuru incir tavsiye ediyor.

  1. İnsan sağlığına faydası yüzyıllardır bilinen inciri uzmanlar hayatın her alanında tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Yüksek oranda lif ve doğal şeker barındıran indir taze halinden çok kuru hali tercih ediliyor. Bunun da nedeni kuru halindeki lif oranı daha yüksektir. Uzmanlar Ramazan da sağlıklı bir oruç süreci için sahurda yatmadan 2 tane kuru incir tavsiye ediyor.

  2. SAHURDA KURU İNCİR YEMENİN FAYDALARI NELERDİR? <br> Yatmadan tüketilen 2 adet kuru incir bağırsakların daha iyi çalışmasını destekler. İçerdikleri lif sayesinde besin atıklarının birikmesini engeller. Ayrıca uzun süreli tokluk hissi verir.

  3. Kuru incir doğal şeker barındırdığından kandaki insilün depolarını doldurur. Oruç süresinde tansiyonun ya da kan basıncının azalmasını engeller.

  4. İçeriğinde antioksidan barındıran kuru incir bağışıklık sistemi içinde olmazsa olmazlardan biridir. Bağışıklığın ihtiyaç duyduğu korumayı sağlar.

  5. Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan kuru incir kas ve kemik sistemine de fayda sağlar. Sürekli olarak kemik ve kas ağrısı yaşayanların inciri düzenli tüketmesi tavsiye edilir.

  6. Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cilt yapısının deforme olmasını engeller.

  7. Uzmanlar kuru inciri genellikle şekersiz Türk kahvesi ya da şekersiz çayla beraber tüketilmesini tavsiye ediyor.

4 Mart 2026