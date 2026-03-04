Sahurda 2 Tane Kuru İncir Yerseniz!

İnsan sağlığına faydası yüzyıllardır bilinen inciri uzmanlar hayatın her alanında tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Yüksek oranda lif ve doğal şeker barındıran indir taze halinden çok kuru hali tercih ediliyor. Bunun da nedeni kuru halindeki lif oranı daha yüksektir. Uzmanlar Ramazan da sağlıklı bir oruç süreci için sahurda yatmadan 2 tane kuru incir tavsiye ediyor.