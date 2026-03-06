Ata Demirer'den Takdir Toplayan Hareket
Çocukların eğitimi için kıyafetlerini bağışlıyor!
Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken görüntülenen Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' adlı gösterisindeki sahne kostümlerini çocukların eğitimi için bağışladığını açıkladı.
Ünlü komedyen Ata Demirer geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken görüntülendi.
Son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Demirer, ayaküstü gazetecilerin sorularına yanıtladı.
"ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN BAĞIŞLIYORUM"'Ata Demirer Gazinosu' adlı gösteride giydiği kostümler hakkında konuşan komedyen, bu kıyafetleri çocukların eğitimi için bağışladığını söyledi.
Demirer, "Gösteri bittiğinde bu kıyafetleri bağışlıyoruz. Daha önce de yapmıştım; çocukların eğitimi için derneklere veriyorum" diyerek kıyafetlerini çocukların eğitimi için değerlendirdiğini açıkladı.
"ŞU AN SOSYAL HAYATTAYIM" Muhabirlerin kendisini çekmesine izin veren Demirer, "Şu an sosyal hayattayım. Fotoğraf çekin, sonra müsaadenizi isteyeyim" dedi ve fotoğraf çekimi sonrası Nişantaşı turuna kaldığı yerden devam etti.