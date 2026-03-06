Çobanlıktan Oyunculuğa Uzanan Bir Hikaye! 7 Ödül Birden...

Filmin diğer aldığı ödüller ise, Ankara Film Festivali'nde İnci Demirkol En İyi Film, Onat Kutlar En İyi Senaryo ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen; Boğaziçi Film Festivali'nde ise En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmenliği ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerinin sahibi oldu.