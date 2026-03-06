Çobanlıktan Oyunculuğa Uzanan Bir Hikaye! 7 Ödül Birden...
Kars'ın Darboğaz köyünde çobanlık yaparken keşfedilen Alpay Kaya, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 7 ödüllü "Tavşan İmparatorluğu" filminde Musa karakterini oynayan 16 yaşındaki Kaya, 6 Mart'ta ilk kez izleyici karşısına çıkacak.
Yönetmen Seyfettin Tokmak, 3 yıl önce ikinci uzun metraj filmini çekmeye karar vermesinin ardından filmde rol alması için genç oyuncu arayışına girdi.
Kafasında kurguladığı oyuncuyu bulmak için Anadolu'yu karış karış gezen yönetmen, Kars'ın Darboğaz köyünde çobanlık yapan 13 yaşındaki Alpay Kaya ile karşılaşınca aradığını buldu.
ÇOBANLIKTAN OYUNCULUĞA UZANAN SERÜVEN
Kars'ta kışın eğitimiyle ilgilenen, yazın da çobanlık yapan Alpay Kaya, daha önce hiç sinema deneyimi olmamasına rağmen henüz 13 yaşındayken "Tavşan İmaparatorluğu" filmi için kamera karşısına geçti
"Aradığım oyuncu bu" diyen yönetmen Seyfettin Tokmak, Kars'ta bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığı, Kaya ile deneme çekimleri yaptı.
"KIŞLARI OKUYORUM, YAZLARI ÇOBANLIK YAPIYORUM"
Bir anda başlayan oyunculuk deneyimi hakkında konuşan Alpay Kaya ise hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Seyfettin hocayla tanıştık. Köyümüze geldi. Provadan önce bir hafta senaryoyu okumuştum.
Seyfettin hocayla birkaç kez prova yaptık. Elazığ'ın Keban ilçesine gittik. Kışları okuyorum, yazları çobanlık yapıyorum."
7 ÖDÜL ALDI
Çekimleri tamamlanan ve sektörde ses getiren film, dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 28. Tallinn Black Nights Film Festivali'nden 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Sinematografi' ödüllerini, Taipei Film Festival'de Yönetmenler Birliği En İyi Film Ödülünü aldı.
Filmin diğer aldığı ödüller ise, Ankara Film Festivali'nde İnci Demirkol En İyi Film, Onat Kutlar En İyi Senaryo ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen; Boğaziçi Film Festivali'nde ise En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmenliği ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerinin sahibi oldu.
"BURDAKİ İLGİ ÇOK GÜZEL"
Oyuncu Kaya, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, "Buradaki ilgi çok güzel. Bu kadar insanın içerisinde olmak gurur verici. Festivalden sonra yine köye döneceğim. Sonra da İstanbul'daki bir festivale katılacağız.
Seyfettin hocayla konuştuk, liseyi bitirdikten sonra Kars'taki Kafkas Üniversitesinde oyunculuk okumayı düşünüyorum. Bu mesleğimi devam ettirmek, daha ileriye taşımak istiyorum. Hayallerim var." açıklamalarında bulundu.