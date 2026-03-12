Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1'e çıktı
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Muhteşem Yüzyıl'ın Efsane İkilisi 15 Yıl Sonra Aynı Projede!

  Yayınlandığı döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, yıllar sonra "İmroz'da Bahar" adlı filmle yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Film, iki farklı hayatın ikinci bir baharını konu alıyor.

  2011 yılında yayın hayatına giren ve dünya çapında geniş izleyici kitlesine sahip olan Muhteşem Yüzyıl'ın başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, "İmroz'da Bahar" adlı filmle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

  15 YIL SONRA YENİDEN PARTNER OLUYORLAR
"İmroz'da Bahar" filminin yönetmen koltuğunda daha önce "Sonbahar", "Erken Kış", "Aşıklar Bayramı" ve "Karanlık Gece" gibi dikkat çeken yapımlara imza atan Türk sinemasının  ödüllü yönetmenlerinden Özcan Alper oturacak.

    "İmroz'da Bahar" filminin yönetmen koltuğunda daha önce "Sonbahar", "Erken Kış", "Aşıklar Bayramı" ve "Karanlık Gece" gibi dikkat çeken yapımlara imza atan Türk sinemasının  ödüllü yönetmenlerinden Özcan Alper oturacak.

    Film, adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci baharını konu alacak.

    Yakın zamanda çekimleri başlayacak olan dizinin hangi platformda yayınlanacağı hakkına henüz resmi bir açıklama gelmedi.

12 Mart 2026