Muhteşem Yüzyıl'ın Efsane İkilisi 15 Yıl Sonra Aynı Projede!
Yayınlandığı döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, yıllar sonra "İmroz'da Bahar" adlı filmle yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Film, iki farklı hayatın ikinci bir baharını konu alıyor.
2011 yılında yayın hayatına giren ve dünya çapında geniş izleyici kitlesine sahip olan Muhteşem Yüzyıl'ın başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, "İmroz'da Bahar" adlı filmle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
15 YIL SONRA YENİDEN PARTNER OLUYORLAR
"İmroz'da Bahar" filminin yönetmen koltuğunda daha önce "Sonbahar", "Erken Kış", "Aşıklar Bayramı" ve "Karanlık Gece" gibi dikkat çeken yapımlara imza atan Türk sinemasının ödüllü yönetmenlerinden Özcan Alper oturacak.
Film, adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci baharını konu alacak.
Yakın zamanda çekimleri başlayacak olan dizinin hangi platformda yayınlanacağı hakkına henüz resmi bir açıklama gelmedi.