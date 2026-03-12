Son Hali Hayranlarını Kahretti!

Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
Sponsorlu İçerik
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1'e çıktı
Türkiye'de yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1'e çıktı
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama

Son Hali Hayranlarını Kahretti!

Uzun süredir gözlerden uzak kalan Hollywood efsanesinin son hali sevenlerini üzdü.

  1. <span><em><strong>3 yılı aşkın bir süredir frontotemporal demans (FTD) hastalığıyla mücadele eden dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, Kaliforniya'da objektiflere yansıdı. Uzun süredir gözlerden uzak kalan Hollywood efsanesinin son hali sevenlerini üzdü.</strong></em></span>

    3 yılı aşkın bir süredir frontotemporal demans (FTD) hastalığıyla mücadele eden dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, Kaliforniya'da objektiflere yansıdı. Uzun süredir gözlerden uzak kalan Hollywood efsanesinin son hali sevenlerini üzdü.

  2. <strong>Dünya sinemasının en sevilen aktörlerinden Bruce Willis, uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.</strong>

    Dünya sinemasının en sevilen aktörlerinden Bruce Willis, uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.

  3. <strong>Frontotemporal demans (FTD) hastalığı sebebiyle iletişim kurmakta, konuşmakta, okumakta ve gündelik rutinlerini sürdürmekte zorluk yaşayan usta aktör, oyunculuğu tamamen bıraktı.</strong>

    Frontotemporal demans (FTD) hastalığı sebebiyle iletişim kurmakta, konuşmakta, okumakta ve gündelik rutinlerini sürdürmekte zorluk yaşayan usta aktör, oyunculuğu tamamen bıraktı.

  4. <strong>Ailesinin gözetiminde gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren Willis, geçtiğimiz aylarda kendisine bakan bir ekiple birlikte tek katlı bir evde yaşamaya başladı.</strong>

    Ailesinin gözetiminde gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren Willis, geçtiğimiz aylarda kendisine bakan bir ekiple birlikte tek katlı bir evde yaşamaya başladı.

  5. <strong>Bu süreçte eski eşi Demi Moore da dahil olmak üzere eşi Emma Heming ve kızları ünlü aktörün en büyük destekçisi. Willis'in durumu hakkında eşi Emma Heming sık sık açıklamalarda bulunurken ünlü ismin son hali sevenleri tarafından merak konusu haline geliyor.</strong>

    Bu süreçte eski eşi Demi Moore da dahil olmak üzere eşi Emma Heming ve kızları ünlü aktörün en büyük destekçisi. Willis'in durumu hakkında eşi Emma Heming sık sık açıklamalarda bulunurken ünlü ismin son hali sevenleri tarafından merak konusu haline geliyor.

  6. <strong>Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'nın Studio City semtinde bir araçta yolcu koltuğunda otururken görüntülendi. Nadiren objektiflere yansıyan Willis'in son hali, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.</strong>

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'nın Studio City semtinde bir araçta yolcu koltuğunda otururken görüntülendi. Nadiren objektiflere yansıyan Willis'in son hali, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

  7. <span>Bu görüntülerin ardından Heming, eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.</span>

    Bu görüntülerin ardından Heming, eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

  8. <strong>Willis'in iyi hissettiğini belirten 47 yaşındaki Heming, "Bruce hala çok hareketli ve genel sağlığı gayet iyi. Sadece beyni onu yarı yolda bırakıyor." ifadelerini kullandı.</strong>

    Willis'in iyi hissettiğini belirten 47 yaşındaki Heming, "Bruce hala çok hareketli ve genel sağlığı gayet iyi. Sadece beyni onu yarı yolda bırakıyor." ifadelerini kullandı.

12 Mart 2026