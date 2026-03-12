Son Hali Hayranlarını Kahretti!
Uzun süredir gözlerden uzak kalan Hollywood efsanesinin son hali sevenlerini üzdü.
3 yılı aşkın bir süredir frontotemporal demans (FTD) hastalığıyla mücadele eden dünyaca ünlü aktör Bruce Willis, Kaliforniya'da objektiflere yansıdı. Uzun süredir gözlerden uzak kalan Hollywood efsanesinin son hali sevenlerini üzdü.
Dünya sinemasının en sevilen aktörlerinden Bruce Willis, uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.
Frontotemporal demans (FTD) hastalığı sebebiyle iletişim kurmakta, konuşmakta, okumakta ve gündelik rutinlerini sürdürmekte zorluk yaşayan usta aktör, oyunculuğu tamamen bıraktı.
Ailesinin gözetiminde gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren Willis, geçtiğimiz aylarda kendisine bakan bir ekiple birlikte tek katlı bir evde yaşamaya başladı.
Bu süreçte eski eşi Demi Moore da dahil olmak üzere eşi Emma Heming ve kızları ünlü aktörün en büyük destekçisi. Willis'in durumu hakkında eşi Emma Heming sık sık açıklamalarda bulunurken ünlü ismin son hali sevenleri tarafından merak konusu haline geliyor.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'nın Studio City semtinde bir araçta yolcu koltuğunda otururken görüntülendi. Nadiren objektiflere yansıyan Willis'in son hali, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Bu görüntülerin ardından Heming, eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Willis'in iyi hissettiğini belirten 47 yaşındaki Heming, "Bruce hala çok hareketli ve genel sağlığı gayet iyi. Sadece beyni onu yarı yolda bırakıyor." ifadelerini kullandı.