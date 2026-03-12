İşte İstanbul Kurasına Katılacakların Listesi
TOKİ kura listesinde kabul ve reddedilenler belli oldu
"Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek dev konut projesinde kritik aşama tamamlandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), başvuru değerlendirme sonuçlarını resmen açıkladı.
Binlerce İstanbullunun merakla beklediği TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenlerin isim listeleri erişime açıldı.
TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz duyurulmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.