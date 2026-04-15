Son Hali Üzdü!
'Tek başıma yürüyemiyorum'
Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Zerrin Özer uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Cansever için düzenlenen moral gecesinde ortaya çıkan Özer'in son hali sevenlerini üzdü.
Geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.
"TEK BAŞIMA YÜRÜYEMİYORUM"
Uzun süredir gözlerden uzak olan şarkıcı Cansever'e moral gecesinde görüntülendi.
Yardım olarak yürüdüğü dikkat çeken Zerrin Özer sahnede de oturarak şarkı söyledi.
SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ
Sahnede sağlık sorunlarından bahseden Özer "Beyincikte iki tane damar var biri yüzde 70 biri yüzde 30 tıkalı. Dengemi ele almış durumda tek başıma yürüyemiyorum" dedi.