Elektrikli Nissan Çılgın Tasarımı İle Geldi!
Elektrikli Nissan Juke ve yeni X-Trail E-Power görücüye çıkarıldı Otomotiv devi Nissan, büyük ilgi gören Juke modelini sıradışı bir tasarımla yeniledi.
Tamamen elektrikli altyapıyı temel alan yeni nesil "Juke'un yeni tasarımı büyük ilgi gördü.
Nissan'ın CMF-EV platformunu temel alan aracın, yeni yılda mevcut ikinci nesil Juke hibrit modelinin güncellenmiş versiyonuyla birlikte satılacağı aktarılıyor.
Üçüncü nesil Nissan Juke, eskilerini unutturacak kadar sıra dışı olacak.
Önceki nesillerde olduğu gibi arka kapı kolları C sütununa gizlenmiş.
Nissan iimdilik yalnızca sadece dış tasarımdan bilgiler aktardı.
Yeni Nissan X-Trail E-Power modeli de bugün yalnızca görsel olarak karşımıza çıkarıldı.
2027'de satışa sunulacak E-Power versiyonunda içten yanmalı motor bir jeneratör görevi görüyor.
