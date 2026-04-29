700 Yıllık Mezardan Çıkanlar Şoke Etti!
İnsanlık tarihini değiştirecek keşif:
İtalya'da yapılan son araştırmalar, insanlık tarihini derinden sarsan hastalık ve salgınların kökenine dair önemli bir bulgu ortaya çıkarıldı. Antik kalıntıları mercek altına alan araştırmacılar, A Grubu Streptokok bakterisinin tam genomunu ortaya koydu. Yeni keşif, "Boğaz ağrısı ve kızıl ateş gibi hastalıklar Amerika'ya sömürgecilerle geldi" teorisini çürüttü.
İtalya'daki Eurac Research Mumya Araştırmaları Enstitüsü'nün Bolivya'nın yüksek platolarındaki antik cenaze kulelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar, binlerce yıllık "sağlık raporu" niteliği taşıyan önemli bulguları gözler önüne serdi.
"Chullpa" adı verilen antik cenaze kulelerini inceleyen araştırmacılar, 13. yüzyılda yaşamış genç bir erkeğe ait mumyanın dişlerinden alınan DNA örneklerini analiz etti. Yapılan analizlerin sonucunda günümüzde de büyük bir kabus olan 'A Grubu Stretokok' bakterisine rastlanıldı.
"HASTALIK AMERİKA'YA SÖMÜRGECİLERDEN GELDİ" TEZİ ÇÜRÜDÜ
Boğaz enfeksiyonlarından kızıl ateşe, hatta ölümcül 'et yiyen bakteri' sendromuna kadar korkutucu tabloları beraberinde getiren 'Streptococcus pyogenes'in bir arkeolojik kalıntıda ilk kez tespit edilmesi ise tarihin akışını değiştiren bir keşfi ortaya çıkardı. Söz konusu keşif, yıllardır 'boğaz ağrısı ve kızıl ateş gibi hastalıkların Amerika'ya sömürgecilerle geldiği' yönündeki tezi çürütüyor.
AND DAĞLARI'NDAN GÜNÜMÜZE ULAŞTI
Bu antik varyantın diğer soylardan yaklaşık 10.000 yıl önce ayrıldığını ortaya çıkaran analizler, insanların And Dağları'na yerleştiği ilk dönemlere işaret ediyor. Yani insanoğlu bu ölümcül patojeni ya taşıdı ya da vahşi hayvanlarla temas etmesi sonucu ortaya çıktı.
Keşfin tamamen bir tesadüf olduğuna dikkat çeken araştırmanın ortak yazarı Frank Maixner, "Bu patojeni aramıyorduk. Mumyaları incelerken sadece insan genetiğine değil, içlerindeki mikroorganizmalara da bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.