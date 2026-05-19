O Cihaz Yasaklanıyor!
Bakın nasıl zarar veriyormuş
Son yıllarda neredeyse her evde bulunan "yağsız ve sağlıklı yemek pişiriyor" diyerek övgülere boğulan o popüler cihaz hakkında şoke eden bir son dakika gelişmesi yaşandı. Mutfağın en pratik yardımcısı olarak görülen bu cihaz için tehlike çanları çalıyor.
Şimdilerde çoğu evde bulunan, çeyiz alışverişlerinin en başında gelen mutfakta pratiklik arayanların vazgeçilmezi olan airfryler, Avrupa Birliği tarafından tamamen yasaklanmaya hazırlanıyor.
MUTFAKLARIN VAZGEÇİLMEZİYDİ AMA...
Kilo almamak ve sağlıklı beslenmek umuduyla evimize soktuğumuz bu alet sinsi bir tehlike barındırıyor.
Avrupa'dan gelen peş peşe uyarılar, mutfaklarında bu cihazı kullanan milyonlarca insani tedirgin etti.
Az yağ kullanması ve hızlı pişirmesi nedeniyle son dönemin en büyük mutfak trendi haline gelen Sıcak Hava Fritözleri (Airfryer), ciddi sağlık ve güvenlik riskleri nedeniyle yasaklanma ve toplatılma gibi söylentilerle karşı karşıya.
Avrupa Kimyasalllar Ajansı (ECHA9 koordinatörlüğünde yürütülen ve Hollanda Almanya, Danimarka, Norveç ile İsveç'in ortak hazırladığı devasas yasa tasarısı, masum görünen bu cihazların görünmeyen iç yüzünü tüm gerçeğiyle açıklıyor.
SAĞLIKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU AMA KANSER RİSKİ TAŞIYOR
Cihazın iç haznesinde kullanılan bazı kalitesiz yapışmaz kaplamaların, yüksek ısıya maruz kaldığında gıdalara toksik kimyasallar (PFOA/PTFE) sızdırabildiği iddia ediliyor. Kullanıcılar bu özelliği yapışmaz ve kolay temizlenir yapmasından dolayı cihazı cazip buluyor.
Ayrıca karbonhidratlı yiyeceklerin bu kadar yüksek ısıda ve hava sirkülasyonunda uzun süre pişmesinin kanserojen bir madde olan "akrilamid" oranını artırabileceği belirtiliyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Eğer şu sıralar yeni bir sıcak hava fritözü almayı planlıyorsanız veya eskisini değiştirecekseniz, uzmanların altın değerinde bir tavsiyesi var.
Artık cihazın sadece ucuz fiyatına, şık tasarımına veya geniş hacmine aldanmayın.
Ailenizin sağlığı için mutlaka paketinde "PFAS içermez" (PFAS-free) ibaresi bulunan modelleri tercih edin.
Seramik kaplamalı veya güvenilir alternatif materyallerden üretilmiş yeni nesil tasarımlara yönelin.
Teknolojinin nimetlerinden faydalanırken, pratik bir akşam yemeği uğruna sağlığınızdan ödün vermeyin.