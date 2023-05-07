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Okulun mutfağında biriken atık yağları kullanıp sabun ürettiler

Amasya'da bir meslek lisesinde öğrenci ve öğretmenler pansiyon mutfağında biriken atık yağlardan sınıfta doğal sabun üretti. Atık yağların çevreyi kirletmesinin engellendiği geri dönüşüm örneği çalışma sayesinde okulun sabun ihtiyacı da karşılanmış oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 10:25, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 12:16
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Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki çalışmaya öğrenciler Rahman Emin Kapusuz, Nuri Can Yaprak ve Biyoloji öğretmeni İmra Soylu'nun öncülük ettiği ekip imza attı. Her gün yemek pişirilen pansiyonda atık yağlar biriktirildi. Bu yağlar kostik ve suyla karıştırılıp bir dizi işlemin ardından sabuna dönüştürüldü. Çeşitli şekiller verilen sabunların renklendirilmesi için de gıda boyaları, portakal kabuğu ve pancar kullanıldı. İlk etapta okuldaki tuvalet ve atölyelerin sabun ihtiyacı sağlandı.

"Herkes bu sabunlardan yapabilir"

Bu sayede çevrenin korunmasına katkıda bulunduklarını belirten Elektrik - Elektronik Teknolojisi alanı öğrencisi Rahman Emin Kapusuz, "Aslında herkes bu sabunlardan yapabilir. Şimdilik okulumuzun ihtiyacını karşılamaktayız. Destek gelirse seri üretim de yapabiliriz" dedi. Öğrencilerine derslerde geri dönüşümün öneminden bahsederken bunu uygulamalı olarak gösterip farkındalık oluşturduklarını anlatan öğretmen İmra Soylu da, "Zararlı olan bir maddeyi, atık yağları dünya için faydalı bir ürüne dönüştürebileceğimizi gördük. Zor olmadığını göstererek sabunumuzu ürettik. Evlerinde bile yapmayı düşünüyorlar" diye konuştu.

"Tüm Amasya'yı bu çalışmamıza katkı vermeye bekliyoruz"

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise okul müdürü Niyazi Şişik'in getirdiği hediyelik sabunları üreten öğrenci ve öğretmenlerini kutladı. Sosyal bir sorumluluk örneği sergilendiğine işaret eden Türkmen, "Üreten bir toplum olmanın faydaları görüldü. Atık yağları toplayarak hem doğayı korumuş olacağız. Hem de geri dönüşümle ilgili bir başarı hikayesi yazmış olacağız. Tüm Amasya'yı bu çalışmamıza katkı vermeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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