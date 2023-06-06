Ankara'da üzerine demir profil düşen işçi hayatını kaybetti

Mesai arkadaşlarınca Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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