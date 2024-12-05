Muhalifler, Suriye'nin 4. büyük kenti olan Hama'ya girdi
Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi sürüyor. Reuters haber ajansı Suriyeli muhaliflerin Hama şehir merkezine girdiklerini açıkladı. Hama Suriye'nin 4. büyük kenti. Muhalifler Aralık ayı başında da Suriye'nin en büyük kenti olan Halep'i ele geçirmişti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 11:57, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:59
Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor.
Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline ulaştı. Reuters haber ajansı Suriyeli muhaliflerin Hama şehir merkezine girdiklerini açıkladı.
Dün stratejik öneme sahip Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı Suriye rejimi karşıtı muhalif gruplar, Hama ilçe merkezine girdi. Muhalifler Aralık ayı başında ülkenin en büyük kenti olan Halep kent merkezini ele geçirmişti.