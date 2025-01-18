Sokak köpekleri dehşet saçtı: Liseli Eslem kabusu yaşadı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem T. (12), ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ocak 2025 14:30, Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:12
Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi.
Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem T, bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Olayı gören çevredekilerin kurtardığı Eslem, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem T, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hayati tehlikesini bulunduğu belirtildi.