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Bilirkişi raporu ortaya çıkardı: Mührü kırıp müşteri almışlar

Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel yangınında tutuklu 2 otel yetkilisi 9'ar yıl, resepsiyon görevlisi 6 yıl hapse çarptırdı. Bilirkişi raporunda mühürlenmesine rağmen otelin müşteri kabul ettiğine yer verildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 08:25, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 08:06
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Bilirkişi raporu ortaya çıkardı: Mührü kırıp müşteri almışlar

Türkiye, Bolu'daki otel yangınını konuşurken, İstanbul Pendik'te Mart 2023'te bir otelde çıkan ve 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan yangın faciasına ilişkin mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.
7 katlı ahşap kaplama otelde çıkan yangının, resepsiyondaki elektrikli sobanın koltuğu tutuşturup çıktığı değerlendirildi.
Otel müdürleri Cihan Şah ve Murat Şah'ın birinci dereceden sorumlu, resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in görev yerini terk ederek uyumasıyla yangının büyümesine neden olduğu gerekçesiyle ikinci dereceden kusurlu oldukları saptandı.
Tutuklu 2 otel yetkilisi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9'ar yıl, resepsiyon görevlisi ise tali kusurlu olması nedeniyle aynı suçtan 6 yıl hapse çarptırıldı.
Mahkeme, sosyal kişilikleri ile pişmanlık göstermemeleri nedeniyle sanıkların cezasında indirim de yapmadı.

HİÇBİR ONAY ALINMADI

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, otelin yağmurlama sisteminin bulunmadığı, itfaiye raporunun olumsuz olduğu vurgulandı. Raporda, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıların, yangından kaçış planlarının, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkan sağlayacak uygun proje ve dizaynların yapılmadan, onay alınmadan binanın kullanılma açıldığı kaydedildi.
Zabıtanın eksiklikler nedeniyle mühürlemesine rağmen, mühür bozularak müşteri kabul edildiği vurgulandı.
Sanıklardan Cihan Şah, mahkemede "Biz kimseyi kasti bir şekilde öldürmedik, bizim de işyerimiz yandı" diyerek kendini savundu. Kardeşi Murat Şah ise, "Yangın olmasaydı son kontrolden sonra muhtemelen ruhsatımızı alacaktık" dedi. Dosya, 18. Ceza Dairesi'nce inceleniyor.

ARZU KAYA

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