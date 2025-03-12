YÖK Başkanı Özvar: Bilim İletişim Ofisi Kuruluyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimizin bilimsel çalışmalarını, ülkemizde ve uluslararası platformlarda görünür kılmak, bilimle toplum arasındaki bağları geliştirmek hedefiyle Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Bilim İletişim Ofisini tesis ettik. Benzer ofisler kısa zamanda üniversitelerimiz bünyesinde de kurulacaktır." dedi. Özvar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen rektörlerle iftar programında konuştu.

Üniversitelerin Türkiye İçin Önemi

Üniversitelerin, ülkenin bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemesi ve güçlenmesi bakımından hayati öneme sahip kurumlar olarak öne çıktığına işaret eden Özvar, üniversitelerin başarısının Türkiye'nin başarısı anlamına geleceğine inandığını belirtti. Özvar, YÖK olarak bu anlayışla ve büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini, üniversitelerin ülkeye sunacağı katma değerin en üst seviyede olması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Türk Yükseköğretiminin Son 20 Yıldaki Atılımı

Erol Özvar, son 20 yılda Türk yükseköğretim sisteminin büyük bir atılım gerçekleştirdiğini, bugün 208 üniversite, 185 bine yakın akademisyen ve yaklaşık 7,5 milyon öğrenciyle dünyaca imrenilen bir kapasiteye ulaşıldığını ve her ilde en az bir üniversite bulunduğunu kaydetti. Türk yükseköğretiminin bugün itibarıyla kapsayıcılık ve erişilebilirlik bakımından ciddi mesafe kaydettiğini, bu açıdan dünyada en başarılı ülkelerden biri konumuna ulaştığını dile getiren Özvar, "Üniversitelerimizin son yıllarda gösterdiği başarılı performans, uluslararası üniversite sıralama kuruluşlarının 2025'te ilan ettiği sıralamalarda da açıkça görülmektedir. İlk 500'e giren üniversite sayımız artmıştır ve önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. Artık ilk 300'de yer alan üniversitelerimiz de bulunmaktadır. Şimdiki hedefimiz, üniversitelerimizin önce ilk 200'e, sonrasında ise ilk 100'e girmesidir. Bunun ulaşılabilir bir hedef olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bilime Olan Güvenin Artmasını Arzu Ediyoruz

YÖK Başkanı Özvar, geçen yıl 20 üniversitede 72 yapay zeka ve bilişim temelli ön lisans ve lisans programı açtıklarını anımsatarak, "Bu yıl, bu tür programlara sahip üniversite sayısını 70'e, hatta bunun da üzerine çıkaracağımızı bildirmek isterim." dedi. Türkiye'nin bilimsel üretkenlikte dünyada ilk 17 ülke içinde yer aldığını belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin Türkiye'nin sosyal ve kültürel hayatına değer katması gerektiğine, toplum ve üniversite arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin önemine inanıyoruz. Bu bağlamda üniversitelerimizin bilimsel çalışmalarını, ülkemizde ve uluslararası platformlarda görünür kılmak ve bilimle toplum arasındaki bağları geliştirmek hedefiyle Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Bilim İletişim Ofisini tesis ettik. Benzer ofisler kısa zamanda üniversitelerimiz bünyesinde de kurulacaktır.

Bilim İletişim Ofisimiz tüm şehirlerdeki üniversitelerle eş zamanlı olarak mayıs ayında Bilim Kafe etkinliği ile başlayacaktır. Düzenli bir şekilde devam etmesini planladığımız bu etkinlik ve genel manada bilim iletişimiyle üniversitelerimizin ürettikleri bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesini, bilime olan güvenin artmasını arzu ediyoruz."