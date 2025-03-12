YÖK Başkanı Özvar: Bilim İletişim Ofisi Kuruluyor

'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
'Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli'
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Bakan Tunç yanıtladı: Af çıkacak mı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Bakan Tekin: Gençlere bağımsızlık emanet edildi
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Binlerce mükellef tek tek inceledi: 160 milyar lira eksik vergi var
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
Otoyol ücretini ödemeyen araçlar sınır kapılarından geçemeyecek
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için başvuru yapacak
Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulundu
Şikayetler haklı çıktı! O ilde içme suyunda petrol bulundu
İmamoğlu'nun Diploma Soruşturması Hız Kazandı
İmamoğlu'nun Diploma Soruşturması Hız Kazandı
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
2 öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı
Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi
Şehirlerarası otobüs terminallerinde fahiş fiyat denetimi
Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Bayram İkramiyesinde Artış Olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyetine randevu veririm
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
Bakan Tunç'tan Af Yasası Hakkında Açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı'ndan Beyaz Far Yasağı Düzenlemesi
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Doğum Yardımı Düzenlemesi TBMM'ye Sunuldu!
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Erkek çalışana mobbing ve şiddet giderek artıyor
Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor
Otobüslerde Aile Yılı İndirimi Başlıyor
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Bilim İletişim Ofisi Kuruluyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin bilimsel çalışmalarını toplumla buluşturmak amacıyla Bilim İletişim Ofisi kurulduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2025 21:22, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 21:41
Yazdır
YÖK Başkanı Özvar: Bilim İletişim Ofisi Kuruluyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversitelerimizin bilimsel çalışmalarını, ülkemizde ve uluslararası platformlarda görünür kılmak, bilimle toplum arasındaki bağları geliştirmek hedefiyle Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Bilim İletişim Ofisini tesis ettik. Benzer ofisler kısa zamanda üniversitelerimiz bünyesinde de kurulacaktır." dedi. Özvar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen rektörlerle iftar programında konuştu.

Üniversitelerin Türkiye İçin Önemi

Üniversitelerin, ülkenin bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemesi ve güçlenmesi bakımından hayati öneme sahip kurumlar olarak öne çıktığına işaret eden Özvar, üniversitelerin başarısının Türkiye'nin başarısı anlamına geleceğine inandığını belirtti. Özvar, YÖK olarak bu anlayışla ve büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini, üniversitelerin ülkeye sunacağı katma değerin en üst seviyede olması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Türk Yükseköğretiminin Son 20 Yıldaki Atılımı

Erol Özvar, son 20 yılda Türk yükseköğretim sisteminin büyük bir atılım gerçekleştirdiğini, bugün 208 üniversite, 185 bine yakın akademisyen ve yaklaşık 7,5 milyon öğrenciyle dünyaca imrenilen bir kapasiteye ulaşıldığını ve her ilde en az bir üniversite bulunduğunu kaydetti. Türk yükseköğretiminin bugün itibarıyla kapsayıcılık ve erişilebilirlik bakımından ciddi mesafe kaydettiğini, bu açıdan dünyada en başarılı ülkelerden biri konumuna ulaştığını dile getiren Özvar, "Üniversitelerimizin son yıllarda gösterdiği başarılı performans, uluslararası üniversite sıralama kuruluşlarının 2025'te ilan ettiği sıralamalarda da açıkça görülmektedir. İlk 500'e giren üniversite sayımız artmıştır ve önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. Artık ilk 300'de yer alan üniversitelerimiz de bulunmaktadır. Şimdiki hedefimiz, üniversitelerimizin önce ilk 200'e, sonrasında ise ilk 100'e girmesidir. Bunun ulaşılabilir bir hedef olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bilime Olan Güvenin Artmasını Arzu Ediyoruz

YÖK Başkanı Özvar, geçen yıl 20 üniversitede 72 yapay zeka ve bilişim temelli ön lisans ve lisans programı açtıklarını anımsatarak, "Bu yıl, bu tür programlara sahip üniversite sayısını 70'e, hatta bunun da üzerine çıkaracağımızı bildirmek isterim." dedi. Türkiye'nin bilimsel üretkenlikte dünyada ilk 17 ülke içinde yer aldığını belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin Türkiye'nin sosyal ve kültürel hayatına değer katması gerektiğine, toplum ve üniversite arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin önemine inanıyoruz. Bu bağlamda üniversitelerimizin bilimsel çalışmalarını, ülkemizde ve uluslararası platformlarda görünür kılmak ve bilimle toplum arasındaki bağları geliştirmek hedefiyle Yükseköğretim Kurulu bünyesinde Bilim İletişim Ofisini tesis ettik. Benzer ofisler kısa zamanda üniversitelerimiz bünyesinde de kurulacaktır.

Bilim İletişim Ofisimiz tüm şehirlerdeki üniversitelerle eş zamanlı olarak mayıs ayında Bilim Kafe etkinliği ile başlayacaktır. Düzenli bir şekilde devam etmesini planladığımız bu etkinlik ve genel manada bilim iletişimiyle üniversitelerimizin ürettikleri bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesini, bilime olan güvenin artmasını arzu ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber