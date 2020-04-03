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Fedakar öğretmen, yemek masasını tahtaya çevirip ders anlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğretmen Melike Dinçer, yemek masasından yaptığı tahta ile öğrencilerine internet üzerinden ders anlattı
 03 Nisan 2020 15:10
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Fedakar öğretmen, yemek masasını tahtaya çevirip ders anlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğretmen Melike Dinçer, yemek masasından yaptığı tahta ile öğrencilerine internet üzerinden ders anlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Melike Dinçer, masadan yaptığı tahta ile öğrencilerine ders anlattı. Korona virüs sebebiyle okulların tatil edilmesinin ardından evden internete bağlanarak öğrencilerine ders anlatan Dinçer, süreci İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Melike Dinçer konuşmasında şunları söyledi:

"EBA'da uzaktan eğitim süreci başladığından beri bizler de öğrencilerimize ve velilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler de EBA üzerinden öğrencilerimizin çözemediği soruları çözerek destek olmaya çalışıyoruz. Tabi bu desteği verirken birtakım eksiklerimiz olabiliyor. Ben de evimdeki masayı tahta olarak kullanarak, bu sıkıntıları aşabildiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte rehber arkadaşlarımıza da örnek olmak istedim. Öğrencilerimizin gözünde en ufak bir ışık, en ufak bir mutluluk olabildiysek ne mutlu. Bu süreçte öğretmen arkadaşlarımıza örnek olabilmesi için, belki onlar da görebilir diye, paylaşmak istedim. Birçok öğretmen arkadaşımıza yardımcı olabildiğimizi düşünüyorum. Çok şükür ki olumlu karşılandı. Başta meclis başkanımız Mustafa Şentop ve Bakan Yardımcımıza güzel düşünceleri için teşekkür ederiz. Milli eğitim müdürümüze de çok teşekkür ederim. Umuyorum ki yine okulumuzda tahtanın başında yine ders vermeye devam edeceğiz. O zamana kadar hepimiz evde kalalım, sağlıklı kalalım."
İhlas Haber Ajansı
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