Sağlıklı bir vücudun en büyük sırrı düzenli su tüketimidir. Uzmanlara göre günde en az 2.5 en fazla ise 3 litre tüketilmesi organların işleyişini muazzam etkiler. Ramazan ayında ise gün içindeki su eksikliğini uzmanlar iftar ve sahur arasında telafi edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İftar ve Sahur arası kaç litre su tüketilmeli? Suyun vücuda etkileri nelerdir?