İftar Ve Sahur Arası Kaç Litre Su Tüketilmeli?
Ramazan ayında ise gün içindeki su eksikliğini uzmanlar iftar ve sahur arasında telafi edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İftar ve Sahur arası kaç litre su tüketilmeli? Suyun vücuda etkileri nelerdir?
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Sağlıklı bir vücudun en büyük sırrı düzenli su tüketimidir. Uzmanlara göre günde en az 2.5 en fazla ise 3 litre tüketilmesi organların işleyişini muazzam etkiler. Ramazan ayında ise gün içindeki su eksikliğini uzmanlar iftar ve sahur arasında telafi edilmesi gerektiğinin altını çizdi. İftar ve Sahur arası kaç litre su tüketilmeli? Suyun vücuda etkileri nelerdir?
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SUYUN VÜCUDA ETKİLERİ NELERDİR? - Sinir hücrelerinin onarılmasını sağlar. Sinirlerin daha güçlü olmasını sağlayarak beyne giden iletkenliği yani uyarıcılığı artırır. Bu sayede stres, depresyon, uyku hali ve konstrasyon bozulmasını engeller.
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- Böbrek üstü bezlerini çalıştırarak vücutta asit oranını azaltır. Azalan asit kireçlenme ve romatizmayı engellediği gibi böbrek ya da mesane de oluşabilecek kum taş sorunlarının riskini azaltır.
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- Suyun olumlu etkilerinden biri de mide ve bağırsaklardır. Besinlerden dolayı yorulan mide ve bağırsaklarla yavaş çalışma sistemi oluşur. Bu sistem kabızlık ve ciddi bağırsak sorunlarına yol açabilir.
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- Su vücudun adeta yaşam sırrıdır. Metabolik olarak hemen hemen her organın çalışması için etkileri vardır. Yeteri oranda tüketilmediğinde hastalıklara davetiye çıkarır.
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- Hücrelerin hızla onarılması sadece sinir hücrelerini değil aynı zamanda cilt hücrelerini de hızla yeniler. Cildin daha diri ve parlak görünmesini sağlar. Orucun ilk haftasında su dengesi bozulduğunda cilt yıpranmaları ya d acilt yapısında solgunluk oluşur. Bunun oluşmaması için iftar ve sahur arası iyi değerlendirilmeli.
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İFTAR VE SAHUR ARASI KAÇ LİTRE SU TÜKETİLMELİ? Uzmanlar iftar ve sahur arasının su tüketimi için çok önemli olduğunun altını çizdi. En az 2.5 litreye yakın su tüketiminin olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar bu tüketimin yukarıdaki faydalar için iyi olduğunu vurguluyor. Öte yandan eksik su tüketimi halsizlik yorgunluk ve metabolik bozukluklara yol açar.