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Arabulucu Nedir, Nasıl Olunur?

İşte arabuluculuk hakkında merak edilenler

  1. Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi başladı. Bu gelişmenin ardından hukuki bir terim olarak bilinen arabulucular hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, arabuluculuk hakkında merak edilenler...

    Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi başladı. Bu gelişmenin ardından hukuki bir terim olarak bilinen arabulucular hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, arabuluculuk hakkında merak edilenler...

  2. Türkiye Cumhuriyeti'nde arabulucu olmak için Hukuk Fakültesi mezunu olmak gerekiyor. Öte yandan son yıllarda ÖSYM tarafından organize edilen sınava da katılım sağlamak ve belirlenen puanı almak gerekiyor.

    Türkiye Cumhuriyeti'nde arabulucu olmak için Hukuk Fakültesi mezunu olmak gerekiyor. Öte yandan son yıllarda ÖSYM tarafından organize edilen sınava da katılım sağlamak ve belirlenen puanı almak gerekiyor.

  3. ARABULUCU NEDİR? Arabulucular dava tarafları arasındaki anlaşmazlıkları giderebilecek yöntemleri uygulayan kişilerdir. Arabuluculuk yapan kişiler taraflara çözüm önerisinde bulunmazlar, tarafların çözüm yolunu kendilerinin bulmasını sağlarlar. Arabulucu olacak kişilerin bağımsız ve objektif olması gerekmektedir.

    ARABULUCU NEDİR? Arabulucular dava tarafları arasındaki anlaşmazlıkları giderebilecek yöntemleri uygulayan kişilerdir. Arabuluculuk yapan kişiler taraflara çözüm önerisinde bulunmazlar, tarafların çözüm yolunu kendilerinin bulmasını sağlarlar. Arabulucu olacak kişilerin bağımsız ve objektif olması gerekmektedir.

  4. ARABULUCULAR NE İŞ YAPAR? 2013'te başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı. Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi. Bugüne kadar isteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında arabuluculukta başarı oranı yüzde 69'a ulaştı. Arabuluculuğun kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

    ARABULUCULAR NE İŞ YAPAR? 2013'te başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı. Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi. Bugüne kadar isteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında arabuluculukta başarı oranı yüzde 69'a ulaştı. Arabuluculuğun kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

  5. KİMLER ARABULUCU OLABİLİR? Arabulucu olmak için Adalet Bakanlığı'nın belirlediği şartları taşımak gerekiyor. Bakanlığın şartları ise şunlar; 1. Türk vatandaşı olmak, 2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

    KİMLER ARABULUCU OLABİLİR? Arabulucu olmak için Adalet Bakanlığı'nın belirlediği şartları taşımak gerekiyor. Bakanlığın şartları ise şunlar; 1. Türk vatandaşı olmak, 2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

  6. 4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 5.Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak, 6. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlığımızca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,gerekir. Bakanlıkça yapılacak sınavın yeri, tarihi, saati, sınava başvuru ve sınavla ilgili diğer hususlar Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (www.higm.adalet.gov.tr) ve Daire Başkanlığımızın internet sitelerinde ilan edilmektedir.

    4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 5.Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak, 6. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlığımızca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,gerekir. Bakanlıkça yapılacak sınavın yeri, tarihi, saati, sınava başvuru ve sınavla ilgili diğer hususlar Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (www.higm.adalet.gov.tr) ve Daire Başkanlığımızın internet sitelerinde ilan edilmektedir.