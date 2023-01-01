Masterchef Hasan'ın Nişanlısı Yüzük Attı!

İddialara göre Hasan Biltekin, Hülya Acar'ın bu yaptığına sinirlenerek onu aradı. MasterChef Hasan'ın, Hülya Acar'ı yeni sevgilisi Gülsim Ali'yi rahatsız ettiği için azarladığı iddia edildi. Onur Akay'ın internet sitesinde yer alan haberde, 'Bu bir iddia değil! İlişkinin ve aldatmanın tüm delilleri arşivimizde?' notu yer alıyordu.