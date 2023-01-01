Salatadan Çıkanı Görünce Travma Geçirdi

Dava açmak için mahkemeye başvuran Cozzi'nin dilekçesinde, "Davacı, salatayı satın aldıktan kısa bir süre sonra salatayı yerken, salatanın içine karışan, salatanın bir parçası olan bir insan parmağı parçasını çiğnediğini fark etmiştir" ifadeleri yer aldı.