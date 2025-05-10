Öğretmenden Otizmli Öğrencilere Şiddet! Gözaltına Alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda görevli özel eğitim öğretmeni B.N.T.'nin, otizmli öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, öğretmenin bazı öğrencilere tokat attığı anlar yer aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından, öğretmen B.N.T. polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Öğretmenin şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin yayılması üzerine öğretmen hakkında idari işlem başlatıldı ve açığa alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Öğretmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Özel Öğrencilere Yönelik Şiddet

Bu tür olaylar, özellikle özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı kurumlarda güvenlik ve denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.