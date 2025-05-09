Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki

Kira kontratlarıyla ilgili yeni dönem resmen başladı. Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, emlakçıların kullanımına sunuldu. Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek." dedi. Bu uygulama sayesinde, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edebilecek.

e-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamladı. Mevcut uygulamada taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden sözleşme hazırlayabiliyor ve kiracı tarafından onaylanabiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı barkodlu belge oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

Emlak Danışmanları İçin Yeni Dönem

Çalışmanın ikinci aşamasında sona gelinirken, e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de açıldı. TEDB Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira kontratını imzalayabildiğini ancak bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını belirtti. Bugün itibarıyla uygulamanın emlakçılar için de hayata geçirildiğini dile getiren Akçam, gayrimenkul sahiplerinin emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sisteminden yetki verebileceğini, emlak danışmanının da aldığı yetkiyle kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabileceğini söyledi.

Emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek.

Emlak danışmanları, mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek.

Kira Kontratlarında Elektronik Dönem ve Zorunluluk

Akçam, sistemin elektronik ortama taşınacağını ifade ederek, kira artış oranı, kiracının güvenirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini anlattı. Sistemle ilgili güncelleme ve düzenlemelerin devam ettiğini belirten Akçam, Borçlar Kanunu'na göre kira kontratında kefilin ıslak imzasının bulunması gerektiğini, bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğunun uygulamaya alınması durumunda ev sahibi ile kiracı arasındaki problemlerin birçoğunun çözüleceğine işaret eden Akçam, böylece dolandırıcılık olaylarının önüne geçileceğini vurguladı.