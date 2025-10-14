İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı
Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Sebebi Belli Oldu

Arabesk müziğin tanınan ismi Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin süren soruşturmada beklenen Adli Tıp Kurumu kesin raporu tamamlandı. Raporda, günlerce konuşulan 'zehirlenme' iddiaları çürütülürken, kesin ölüm sebebi resmiyet kazandı.

14 Ekim 2025
26 Eylül günü sabaha karşı Çınarcık'taki evinin altıncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yürütülen soruşturmada kritik bir aşama geride kaldı. Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan detaylı kesin raporda, ölümün nedeni net olarak belirtildi.

Zehirlenme İddiası Çürütüldü

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda yer alan Birinci İhtisas Kurulu mütalaasına göre;

Maktulün kanında yüksek düzeyde 3.53 promil etanol (alkol) tespit edilmesine rağmen, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı belirtildi.

Bu sonuçla birlikte, kamuoyunda dile getirilen zehirlenme şüphesi kesin olarak ortadan kalkmış oldu.

Kesin Ölüm Sebebi: Yüksekten Düşmeye Bağlı Travma

Adli Tıp'ın kesin raporu, ölümün nedenini detaylı bir şekilde ortaya koydu. Raporda, Güllü'nün ölümünün; genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İlk otopsi raporunda da herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı kaydedilmişti. Kesin raporda yapılan biyolojik incelemede, Gül Tut haricinde başka bir DNA profiline de rastlanmadığı bilgisi yer aldı.

Güllü'nün pencereden düşmeden önceki son anları, evindeki güvenlik kamerasına yansımış ve soruşturma kapsamında bu görüntüler de incelenmişti. Kesin rapor, olayın bir düşme sonucu gerçekleştiği yönündeki bulguları teyit etti.

Otopsi sonrası 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verilen Güllü'nün ölüm dosyasındaki son tıbbi rapor, soruşturma dosyasına dahil edildi.

