Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı

Bursa merkezli rüşvet ve kara para aklama operasyonunda CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil 22 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme, aralarında Erdem'in de bulunduğu 15 kişiyi tutukladı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Operasyonda mal varlıklarına el konulurken, bir şirkete kayyum atandı.

Haber Giriş : 14 Ekim 2025 08:22, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 08:23
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de içinde bulunduğu 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

