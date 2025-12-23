Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlıkta gerçekleşen kabulde, ülkenin ve milletin geleceği açısından büyük önem taşıyan "Terörsüz Türkiye" sürecinin ele alındığını belirtti.

Çalışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve devletin ilgili kurumlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, görüşmede, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından ortaya konulacak yol haritası kapsamındaki adımların konuşulduğunu ifade etti.

"Terör, kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri"

Terörün tamamen sona ermesinin ortak arzu olduğunun altını çizen Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur.

Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.



