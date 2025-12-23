Balıkesir'de hastanede cenazeler karıştı: Babasını 150 km uzakta buldu

Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır!
Sponsorlu İçerik
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
Formasyon Resmen Kalktı
Formasyon Resmen Kalktı
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
Asgari ücrette 3. toplantı bugün
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğiz
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Okul müdürüne silahlı saldırı: 12 yaşındaki öğrenci ve babası tutuklandı
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
Köy okulunun eğitim mucizesi: 20 yılda 53 doktor ve 150 öğretmen yetişti!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geliyor: Hükümlülere erken tahliye imkanı!
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
Mali müşavirler soruşturmasında 21 tutuklama
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
TDK 2025 yılının kelimesini arıyor: İşte 5 finalist aday!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
Asgari ücretli için konut hayal mi? 90 metrekare için 46 yıl!
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
'ÖTV'siz yerli sıfır araç' iddiasında gerçek ne?
Ana sayfaHaberler Sağlık

Balıkesir'de hastanede cenazeler karıştı: Babasını 150 km uzakta buldu

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat eden 85 yaşındaki babalarını almak için morga gelen aile, hayatının şokunu yaşadı. Morgdaki cenazenin babalarına ait olmadığını belirten acılı evlatlar, hastaneden şikayetçi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2025 13:20, Son Güncelleme : 23 Aralık 2025 14:46
Yazdır

Balıkesir'de Edremit eski SSK Hastanesi Müdürü Nuri Erzaim 85 yaşında Atatürk Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Acılı aile, cenazelerini pazartesi günü defnetmek istediklerini söyleyerek morga kaldırılmasını talep etti.

CENAZEYİ HASTANEDE BULAMADILAR

Pazartesi günü hastaneye gelen aile hayatının şokunu yaşadı.

Morgda 'Nuri Erzaim' adı ile cenaze bulamayan görevliler elde kalan tek erkek cenazeyi aileye gösterince skandal da ortaya çıktı.

Olayla ilgili konuşan merhum Nuri Erzaim'in kızı Özlem Atasü, "Bu karışıklığın nasıl olduğu ile ilgili hiç bir fikrim yok. Cenazeyi teslim almak için eşim sabah hastaneye gidiyor. Cenazelere bakmışlar, sonra beni aradı 'babamı bulamıyoruz' dedi. 'Babam nerede' dedim, 'sen biliyor musun nereye konulduğunu' diye bana sordu. Apar topar hastaneye gittim. Babam yok" dedi.

ALINMASI GEREKEN CENAZEYİ MORGDA UNUTMUŞLAR

Zağnos Paşa Camii'nde yaşananları aktarmaya devam eden Atasü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cenaze sabah Edremit'e gitti dediler sonra akşam Gönen'e gönderildiği anlaşıldı. Gönen'e giden cenaze babam mı o da belli değil. Orada gömülmüş de olabilirdi. Kısacası, Gönen'e gitmesi gereken cenaze Balıkesir'de morgda olduğu için onunla karıştığını düşünüyorlar. Babam iri yarı bir adam, diğer rahmetli ise babama göre daha ufak tefek birisi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ŞİKAYET ETTİLER

Ben zaten olayı yaşayınca Sağlık Bakanlığı hattı 184'ü arayarak şikayetçi de oldum. Sonuçta bizim cenaze akşamdan Gönen'e gönderilmiş, bugün de Gönen'e gitmesi gereken cenazeyi götürdüler. Gönen'den de babamın cenazesini getirdiler. Gelen cenaze Allah'tan babam çıktı ve defnedilmemiş. 'Biz cenazeyi açtık gösterdik, onlar da tamam deyip aldılar' diye bize açıklama yaptılar. İnsan acısıyla bir an karıştırabilir, hiç kaydınız yok mu? Yazılarına, isimlerine bakmadınız mı? Nasıl böyle bir karışıklık oluyor anlamadım.

İKİ CENAZE DE DEFNEDİLDİ

Yaşanan karışıklığın ardından merhum Nuri Erzaim, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı ile Balıkesir'de defnedildi.

Öte yandan, karışıklığın yaşandığı diğer cenaze ise Gönen'in Sarıköy Mahallesi'ne ulaştı.

Mahalle camisinde kılınan cenaze namazı ile merhum da ilçe mezarlığına defnedildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber