Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Peşinatsız ve Ara Ödemesiz Konut Alma Fırsatı
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Her 3 çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Lisede 11. Sınıfta Diploma, 12. Sınıfta Uzmanlaşma Dönemi
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
KPSS soruşturması! 7 İlde FETÖ Operasyonu: 13 Gözaltı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Erdem tutuklandı
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
MEB'in yeni okul kıyafeti düzenlemesi sahadan tam not aldı
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
O ilde eğitim seferberliği: 2 haftada 20 kız öğrenci okula döndürüldü
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ana sayfaHaberler Terör

Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde

AK Parti, PKK'nın silah bırakmasının ardından kapsamlı bir yasa hazırlıyor. Genel af ve infaz indirimi olmayacak, sadece suça karışmamış örgüt üyeleri topluma kazandırılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Ekim 2025 08:28, Son Güncelleme : 14 Ekim 2025 08:29
Yazdır
Genel Af Yok, Silah Bırakanlara Özel Yasa Meclis Gündeminde

Meclis'teki komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yasal adımlar atılacak. Genel af ya da Öcalan'a af olmayacak. Silah bırakan PKK'lıların durumu tanımlanacak ve örgüt üyeliği suçlamaları düşecek. İnfaz düzenlemeleri için ise ayrı bir paket hazırlanacak. PKK'nın silah bırakma ve fesih kararından sonra Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayıp raporunu sunduktan sonra atılacak kanuni adımların çerçevesi de netleşmeye başladı.

Çerçeve Yasa ve Kapsamı

Edinilen bilgilere göre, AK Parti'deki genel düşünce, devlet tarafından "Silah bırakma süreci tamamlandı" teyidi alındıktan sonra Meclis'ten çerçeve bir yasa çıkarılması yönünde. Müstakil bir yasa olarak gündeme getirilecek düzenlemede, kanunun niye çıkarıldığı, tanımlar ve kimleri kapsayacağına yönelik genel hükümler yer alacak.

Genel Af ve İnfaz Düzenlemeleri

AK Parti kurmayları, bu çerçeve yasada genel af, Öcalan'a af veya başka bir infaz düzenlemesi olmayacağını belirtiyor. Sadece silah bırakan ve feshedilen bir terör örgütünün üyelerinin durumu tarif edilecek. Şu anda, TCK'nın "Etkin pişmanlık" başlığı ile düzenlenen 221'inci maddesinin 2'nci fıkrasında "Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz" şeklinde bir düzenleme bulunuyor.

Yeni yapılacak düzenlemede de benzer bir hüküm olacak. Bu yasa tamamen suça bulaşmamış olanları ilgilendirecek. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye'ye ve toplumsal hayata karışabilecekler.

Suça Bulaşanların Durumu

Suça bulaşanlarla ilgili yapılacak düzenlemeler ise bir sonraki aşamada gündeme gelecek. Kapsamlı bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gibi başlıklar ayrıca değerlendirilecek.

Umut Hakkı Tartışılmayacak

AK Parti kaynakları, "Örgütün kati olarak silahı bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak. Toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ile gazileri rencide etmeyecek düzenlemeler olacak. Umut hakkı gibi talepler ise tartışmaya açılmayacak" dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber