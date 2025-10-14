AYM, Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarına ilişkin iptal davasını reddetti

Dava CHP'li 130 milletvekilinden geldi

Karar, bugün (14 Ekim 2025) tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. CHP milletvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır öncülüğünde 130 milletvekili tarafından açılan davada, 27 Aralık 2024 tarihli ve (175) sayılı "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin bazı maddelerinin iptali istendi.

Başvuruda, söz konusu düzenlemenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırılması sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarında yapılan değişikliklerin yasama yetkisini ihlal ettiği, kamu görevlilerinin atama ve özlük haklarının kanunla düzenlenmesi gerektiği ileri sürüldü.

Kadro düzenlemeleri yürütmenin yetkisi içinde

Anayasa Mahkemesi, 3 Haziran 2025 tarihli ve E.2025/49, K.2025/120 sayılı kararında, idari teşkilatın yapısı ve kadro düzenlemelerinin yürütmenin yetkisi kapsamında olduğuna hükmetti.

Kararda, "Genel Müdürlük bünyesinde üç genel müdür yardımcısı atanabileceği" ve "taşra teşkilatının çalışma esaslarının yönetmelikle belirleneceği" gibi hükümler yönünden, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılmasının Anayasa'ya uygun olduğu belirtildi.

Mahkeme, "Bu düzenlemelerin idarenin teşkilat yapısıyla ilgili olduğu, yürütme yetkisine ilişkin konular arasında bulunduğu, temel haklar ya da münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken alanlara girmediği" değerlendirmesinde bulundu.

Kararda oyçokluğu ve karşıoylar da var

Mahkeme üyeleri Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Yusuf Şevki Hakyemez ve Kenan Yaşar, karara karşı oy kullandı.

Karşıoy gerekçelerinde, kadro ihdasının yasama yetkisine müdahale anlamına geldiği, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bu konuda düzenleme yapamayacağı savunuldu. Üye Gökcan, "CBK ile kadro ihdas ve iptali yasak alanda düzenleme yapılması anlamına gelir" diyerek çoğunluğa katılmadı.

Üye Hakyemez ise, kadro düzenlemelerinin bütçe hakkı ve kamu görevlilerinin statüleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekerek iptal gerektiği görüşünü savundu.

Yürürlüğün durdurulması talebi de reddedildi

CHP'li vekiller, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin uygulanması halinde "telafisi güç zararlar doğacağı" gerekçesiyle yürürlüğün durdurulmasını da talep etmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi bu talebi de, esasın reddiyle birlikte oybirliğiyle reddetti.

Karar neyi kapsıyor?

Mahkeme, dava konusu (175) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne üç genel müdür yardımcısı atanmasına dair 792/BB maddesini,

Genel Müdürlüğün hizmet birimleri ile taşra teşkilatının yönetmelikle belirlenmesine dair 792/CC ve 792/ÇÇ maddelerini,

"...mevzuatta..." ibaresini içeren geçici madde hükmünü ve

Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarının iptali ile yeni kadroların ihdasına ilişkin 5. maddeyi

Anayasa'ya uygun bularak iptal taleplerini reddetti.

Anayasa Mahkemesi kararının anlamı: Karar yürürlükte kalacak

Bu kararla birlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine sahip yeni yapısı yürürlükte kalacak.

Mahkeme, söz konusu değişikliklerin yürütme yetkisi kapsamında meşru düzenlemeler olduğunu vurgularken, CHP'li milletvekillerinin iddialarını yerinde görmedi.

Resmi Gazetede yayımlanan kararı görmek için tıklayın.