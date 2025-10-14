Gazze'ye yardım taşıyan 17. İyilik Gemisi yola çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'ye yardım gönderen geminin bulunduğu Mersin Limanı'ndan gazetecilere konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu, TRT Haber de geminin yolculuğuna eşlik etti.

"900 ton hızlı tüketilebilir gıda malzemesi Gazze'ye ulaştırılacak"

Mersin Limanı'ndan merhametin, vicdanın ve insanlığın yükünü taşıyan, "Akdeniz" adlı gemimizi uğurlayacağız. Gemimiz, 900 ton hızlı tüketilebilir gıda malzemesini, Gazze'ye ulaştırılması için Mısır'ın El Ariş Limanı'na götürecek.

"Dünyanın dört bir yanında milyonlar Gazze için meydanlara aktı"

Filistin halkının çilesi sadece son 2 yıldan ibaret değil. 15 Mayıs 1948 Nekbe sabahından bu yana, Filistin'de şehirler yağmalandı, haritalar değişti. Kalpler parçalandı, hayatlar bir gecede yıkıldı. İsrail, zulmüyle Filistin topraklarını açık bir cezaevine çevirdi. Dünya ise çoğu zaman sadece izledi. Ve cezasız kalan her zulüm, yeni bir zulmün kapısını araladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise ne yazık ki, dünya yeni bir utanç çağına sürüklendi. İsrail, tüm cihanın gözleri önünde soykırım yaparak, insanlık suçu işledi. Bebek, çocuk demeden, kadın, yaşlı demeden sivillerin üzerine yağan bombalar. Savaşta bile dokunulmaması gereken; ancak yerle bir edilen hastaneler, camiler. Ama tüm bunlara rağmen Filistin direndi. Gazze, 'Sumud'un yani kök salmış sabrın, direncin, kararlılığın adı oldu. Gazze yıkılmadı, teslim olmadı, umut etmeyi hiç bırakmadı. Bu süreçte bir hakikat daha vardı: O da vicdan sahibi insanlar. İşte o durmadı, durdurulamadı. Madrid'den Dublin'e, Ankara'dan İstanbul'dan Kuala Lumpur'a, Paris'ten Karakas'a kadar dünyanın dört bir yanında milyonlar meydanlara aktı. "Bu zulüm dursun", ''Gazze yalnız değildir'', ''Nehirden denize özgür Filistin'' diye haykırdı. Bu güçlü irade, bugün ateşkes kapılarını aralayan en kıymetli etkenlerden biri oldu.

"Ülkemiz Gazze'ye yönelik soykırımın son bulması için yoğun bir diplomasi yürüttü, yürütüyor"

Gazze yalnız değildi. Dünya halklarının vicdanı Gazze için ayaktaydı. Ablukayı denizde delen iyilik filoları, karanlığı yaran beyaz yelkenler, bugün bu ateşkesi mümkün kılan direncin adı oldu. Ve dün, Mısır'da tarihi bir gün yaşandı. Dünya liderleri barış için bir araya geldi. 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle birlikte ''Niyet Beyanı'nı imzaladı. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımın son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmüştür, yürütmeye de devam etmektedir.

"Biz, işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık"

Türkiye olarak biz, işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık, Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Bizim devlet geleneğimizde taraf bellidir. Biz, mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda, Hakk'ın ve hakikatin sesi; insanlığın vicdanı, mazlumların nefesi oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden, ''Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte, sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına, tercüman olmak için bulunuyoruz. Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı insanlık görevinizi yerine getirin'' dedi.

"Türkiye, Gazze'ye yardım seferberliği için ilk günden bu yana tek yürek olmuştur"

Türkiye, Gazze'ye yönelik insani yardım seferberliğini ilk günden itibaren kararlılıkla sürdürmektedir. Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz tek yürek, tek bilek olmuştur. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların hemen ardından ülkemizin yardım yüklü ilk askeri kargo uçağı 13 Ekim'de Mısır'ın El Ariş şehrine ulaştı. O tarihten bugüne, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda 14 uçak ve 16 gemiyle gıda, barınma, hijyen ve sağlık malzemelerinden oluşan toplam 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi. 27 Temmuz 2025 itibarıyla, İsrail'in kısmi izinleri sonrasında 333 tır dolusu yaklaşık 4 bin 500 ton gıda malzemesi Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırıldı. Halen Mısır El Ariş depolarında 427 tırlık yaklaşık 4 bin 500 tonluk insani yardım malzememiz geçiş için beklemektedir. Bakanlığımız tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistin için düzenlenen tüm yardım kampanyalarında toplam 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandı. Bunun 1 milyar 998 milyonu Filistin ve Gazze'ye yardım için kullanıldı, kullanılmaya devam ediyor.

İyilik gemisinde gıda, konserve ve bebek maması bulunuyor

Ve bugün, ''İyilik Gemisi Gazze Yolunda'' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi Gazze için yola çıkıyor. Şair Mahmud Derviş der ki: "Bir Filistin vardı, bir Filistin gene var" Gazze'nin yaraları derin ama umudu sarsılmaz. İmanla, iradeyle, sabırla, kardeşlikle, Gazze, Allah'ın izniyle yeniden ayağa kalkacaktır. Türkiye olarak, yeniden imar ve ihya sürecinde de tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin; zeytin ağaçlarının gölgesinde büyüyen çocukların, ezanların, ilahilerin ve şiirlerin yankılandığı o günlere inşallah kavuşacaktır. Evet, biz inanıyoruz o Filistin yeniden dirilecek. Adaletin, kardeşliğin, barışın yurdu olacak. Bu duygularla, Rabbim, niyetimizi halis, adımlarımızı bereketli kılsın.